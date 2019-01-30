كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Micro Drone 4.0” كاميرا مستقلة صغيرة بدون طيار تكلف 125 دولار فقط

متابعة-سنيار: اعتمادا على الأجيال السابقة، أطلق فيرنون كيرسويل وفريق التطوير التابع له في لندن هذا الشهر حملة تمويل جماعي لمنتجهم الصغير Micro Drone 4.0.

“Micro Drone 4.0 هو الجيل القادم للطائرات بدون طيار، وقد تم تصميمها من خلال دراسة ملاحظات المستخدمين حول الطائرات بدون طيار السابقة ومراجعات المنافسين، وقد قام فريق التطوير بتطوير ثلاث ميزات رئيسية لإنشاء طائرة بدون طيار عامة للجميع “.

تتضمن ميزات Micro Drone 4.0 التحويم الأوتوماتيكي، التدفق البصري، برامج الطيران الرائدة، التشغيل الذكي الاصطناعي NEURALA للتتبع السريع .

تم تجهيز الطائرة بدون طيار بكاميرا HD كاملة الوضوح وتحرير فيديو قوي، وتعمل بسرعة 1.2 جيجا هرتز لتحسين أداء التصوير، ودعم H.264 عند 1080p @ 30FPS و 720p @ 60FPS.

يدعم تطبيق الهاتف الذكي الجديد كليًا أجهزة Android و iOS ويقدم نظام تحكم شامل مع واجهة تجريبية محدثة وميزات متطورة تتيح للمستخدمين من أي مستوى مهارة الاستخدام بسهولة.

يمكنك بسهولة قيادة Micro Drone 4.0 باستخدام عصي التحكم الافتراضية الخاصة بها داخل التطبيق أو الدمج مع وحدة التحكم عن بعد الخارجية والتي يمكن شراؤها بشكل منفصل، وباستخدام جهاز التحكم عن بعد الطويل، يتم زيادة نطاق Micro Drone 4.0 إلى 700 قدم.

Micro Drone 4.0 متاحة للدعم على موقع التمويل Indiegogo، مع تعهدات تبدأ من 125 دولاراً، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن العالمي خلال شهر يونيو 2019.