كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “caribou adventure”.. قوارب الكاياك للمبتدئين

متابعة-سنيار: تم تصميم “caribou adventure” من قبل “2sumpleks” لتلبية متطلبات محبي ركوب الكاياك المبتدئين، حيث أن هيكلها من البولي ايثيلين يجعلها متينة وأكثر ملاءمة للمستخدمين غير المدربين.

تم بناء النموذج الأولي للجزء السفلي من الهيكل من قبل حرفيين من شمال بولندا ، وهو قادر على حمل 400 كجم، بينما الجزء العلوي من الهيكل يستجيب لمتطلبات صحية عالية.

كان البحث الدقيق عن سهولة الاستخدام أمرا حيويا للتصميم، وقد أظهر استطلاع للرأي أن الزاوية الفعلية للمجداف في الماء لم يتم الوصول إليها أبداً في التصاميم المتاحة.

كما إن فكرة تشكيل البدن بهذه الطريقة تطلق مساحة إضافية كبيرة للمجداف مع الحفاظ على الثبات الذي يتميز به الكاياك على النهر الواسع.

هذه الهندسة تساعد على تحسين مهارات kayakers المبتدئين بشكل أسرع ويزيد من راحة التجديف.