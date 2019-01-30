- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “caribou adventure”.. قوارب الكاياك للمبتدئين
متابعة-سنيار: تم تصميم “caribou adventure” من قبل “2sumpleks” لتلبية متطلبات محبي ركوب الكاياك المبتدئين، حيث أن هيكلها من البولي ايثيلين يجعلها متينة وأكثر ملاءمة للمستخدمين غير المدربين.
تم بناء النموذج الأولي للجزء السفلي من الهيكل من قبل حرفيين من شمال بولندا ، وهو قادر على حمل 400 كجم، بينما الجزء العلوي من الهيكل يستجيب لمتطلبات صحية عالية.
كان البحث الدقيق عن سهولة الاستخدام أمرا حيويا للتصميم، وقد أظهر استطلاع للرأي أن الزاوية الفعلية للمجداف في الماء لم يتم الوصول إليها أبداً في التصاميم المتاحة.
كما إن فكرة تشكيل البدن بهذه الطريقة تطلق مساحة إضافية كبيرة للمجداف مع الحفاظ على الثبات الذي يتميز به الكاياك على النهر الواسع.
هذه الهندسة تساعد على تحسين مهارات kayakers المبتدئين بشكل أسرع ويزيد من راحة التجديف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| “caribou adventure”.. قوارب الكاياك للمبتدئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.