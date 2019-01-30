بأقل تكلفة.. حلول مصريين للتعامل مع أعطال سيارتهم

مصراوي - كتب - محمد مهدي

على مواقع التواصل الاجتماعي كانت حملة "خليها تصدي" الهادفة لوقف شراء السيارات الحديثة قد وجدت انتشارًا، في المقابل كان قائدو السيارات على أرض الواقع يلجأون لحلول عملية للحفاظ على سياراتهم الحالية والتعامل مع أعطالها بأقل تكلفة ممكنة بعيدًا عن شراء قطع غيار ارتفع ثمنها بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

في ورشته بمنطقة "أرض اللواء"، بمحافظة الجيزة، اعتاد الميكانيكي "أحمد" على طلب عدد من زبائنه "إزاي نصلح العربية بفلوس حنينة" وهو أمر بات شائعًا لدى من يعملون في تلك المهنة "طبعًا مش كل العربيات ينفع...