تكنولوجيا: LG تخطط للإعلان عن هاتفي G8 وV50 ThinQ في فعاليات مؤتمر MWC 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العديد من الشركات المصنعة للهاتف في الإستعداد لمؤتمر برشلونة القادم في شهر فبراير، وشركة LG هي واحدة من الشركات التي تستعد للكشف عن إصدارين من الهواتف الذكية هما G8 وهاتف V50 ThinQ الذي يدعم شبكات الجيل الخامس.

على عكس بعض الشركات التي تستعد لإطلاق خط إنتاج جديد للهواتف الذكية لدعم شبكات الجيل الخامس، تقدم LG إصداراها من هواتف 5G من سلسة هواتف V خلال مؤتمر الهاتف العالمي القادم.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر أخبار ET في كوريا، والتي استعرضت خطط LG وإستراتيجيتها في إطلاق إصدارات هذا العام من الهواتف الذكية، حيث من المقرر أن ينطلق كلاً من هاتفي LG V50 ThinQ و LG G8 في مؤتمر MWC، على أن يدعم V50 الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

أيضاً من المقرر أن تتواجه LG وسامسونج مع إطلاق هواتف الجيل الخامس إلى الأسواق في شهر مارس، حيث تقدم سامسونج هاتف Galaxy S10 X الذي يدعم تقنية 5G كما ينطلق LG V50 ThinQ أيضاً إلى الأسواق في شهر مارس، كما يأتي إصدار LG مع شاشة بحجم 6 إنش.

ويضم هاتف LG V50 ThinQ وفقاً لأحدث التسريبات واجهة تدعم التلويح إلى اليمين أو اليسار أو إلى الأعلى والأسفل لتنشيط التطبيقات والتحكم بها، أو تشغيل الوسائط، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 855، مع تقنية تبريد متطورة، وقدرة بطارية 4000 mAh.

يذكر أن Sprint عقدت شراكة مؤخراً مع LG لإطلاق هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس في أوروبا وكوريا، على أن تأتي هذه الهواتف في مستوى تسعير بين 1160 إلى 1340 دولار.

أيضاً يدعم هاتف LG G8 ThinQ الإتصال بشبكات 4G، إلا أنه أحد الإصدارات المميزة التي تنطلق هذا العام، حيث تعد المرة الأولى التي تكشف فيها LG عن هاتف من سلسة G وإصدار من سلسة V في نفس الوقت.

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