نسخة الويب من WhatsApp تحصل بدورها على إمكانية تشغيل الفيديوهات في نافذة عائمة

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق نسخة الويب من WhatsApp منذ فترة طويلة نسبيًا، ويمكن للمستخدمين إستخدام نسخة الويب هذه للوصول إلى محادثاتهم على الحاسوب. هذا مفيد لأنه يعني أنهم لن يحتاجوا إلى الإستمرار في الإنتقال إلى هواتفهم كلما ظهرت رسالة جديدة. والآن، يبدو أن نسخة الويب من WhatsApp أصبحت أفضل بكثير بفضل التحديث الأخير.

حصلت نسخة الويب من WhatsApp على تحديث جديد يجلب معه الدعم لخاصية صورة في صورة ( Picture-In-Picture ) على غرار تطبيق WhatsApp على الهواتف الذكية، وبالتالي هذا يعني أنه سيكون بإمكان مستخدمي نسخة الويب من WhatsApp تشغيل مقاطع الفيديو في مشغل فيديو عائم منفصل. يتيح هذا للمستخدمين مواصلة الدردشة مع جهات الإتصال الخاصة بهم والإنتقال إلى محادثة مختلفة، كل ذلك مع مواصلة تشغيل الفيديو.

ومع ذلك، يبدو أن نسخة الويب من WhatsApp قد تكون في الواقع أفضل وأكثر فائدة لأنه يعني أن المستخدمين سيتمكنون من تشغيل الفيديو أثناء الدردشة مع أصدقائهم والإستمرار في إستخدام التطبيقات الأخرى في نفس الوقت. حتى الآن لا يتم دعم سوى عدد قليل من منصات الفيديو التي تتضمن Youtube و Instagram و Facebook و Streamable.

للإستفادة من هذه الميزة الجديدة، ستحتاج إلى الوصول إلى WhatsApp عبر الويب. نحن نعلم أن هناك تطبيقًا مخصصًا للحواسيب الشخصية، ولكن في الوقت الراهن تقتصر هذه الميزة على نسخة الويب، ولكنها ستصل على الأرجح إلى تطبيق الحواسيب الشخصية في وقت لاحق.

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