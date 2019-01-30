تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. تراجع مبيعات الأيفون 15% وفضيحة جديدة لفيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءًا من كشف ناسا عن صورة جديدة بالغة الدقة للكويكب بينو، مرورًا باكتشاف مادة جديدة قد تكشف عما حدث بالانفجار العظيم، وصولاً إلى إعلان أبل عن أرباحها، كان اليوم مليئًا بالأخبار والأحداث التكنولوجية المميزة، والتى نستعرضها فيما يلى: ناسا تنشر صورا دقيقة لكويكب "بينو" المهدد لحياة ساكنى الأرض الصين تكشف عن تطبيق لحماية الطلبة من الاقتراض عبر الإنترنت باحثون أمريكيون يطورون جهاز استشعار يحاكى قدرات الجلد البشرى لأول مرة.. تراجع مبيعات الأيفون 15% بالربع الأول من 2019 بعد نجاح مهمته الأولى.. مسبار باركر سولار يستعد للاقتراب من الشمس من جديد مادة جديدة تساهم فى الكشف عما حدث عقب الانفجار العظيم أوروبا تقرر استبدال بعض القضاة بروبوتات تعتمد على الذكاء الاصطناعى فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع يدفع 20 دولارا للشباب للتجسس عليهم

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