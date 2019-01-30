شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول دولة فضائية تعتزم إطلاق 10 آلاف قمر صناعى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ليون شبيلسكى، وزير مالية دولة أسجارديا الفضائية الناشئة، عن خطط غير مسبوقة ستؤثر على جميع سكان كوكب الأرض، إذ قال إنهم يعتزمون إطلاق نحو 10 آلاف قمر صناعى لتغطية كوكب الأرض بشكل كامل.

وأشار فى حواره مع وكالة الأنباء الروسية أن تلك الأقمار الصناعية بقدرتها توفير إنترنت مجانى تقريبا لجميع سكان كوكب الأرض.

وتأسست دولة أسجارديا، عام 2016، كمشروع إنسانى من قبل العالم الروسى الأذربيجانى، إيجور أشوربيلى، وهى عبارة عن قمر صناعى عملاق يدور حول الأرض.

وتهدف تلك الدولة إلى كسر فوارق الحدود والجغرافيا السياسية واستكشاف المساحات القريبة ما بين الأرض والفضاء، وإمكانية العيش بسلام فيها، حتى تصل لإقامة مستعمرات فى الفضاء.