تكنولوجيا: ابل تحظر إستخدام تطبيقات الفيس بوك الداخلية على منصة iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إنتهكت الفيس بوك للمرة الثانية القواعد التي وضعت عبر ابل في حماية بيانات وخصوصية المستخدمين، حيث إستخدمت البرمجيات الداخلية الخاصة بالموظفين أو الإصدارات التجريبية من التطبيقات على منصة iOS لتعقب بيانات المستخدمين من المراهقين وتصنيفها في تطبيق “Facebook Research”.

لم تتراجع شركة الفيس بوك عن تعقب وجمع بيانات المستخدمين على منصة iOS، فبعد إيقاف تطبيق الفيس بوك Onavo VPN الذي عمل على تعقب بيانات المستخدمين، أطلقت شركة الفيس بوك تطبيق جديد يعرف ب Research VPN الذي جاء بشكل خاص للموظفين كحزمة متطورة يمكن أن تتخطى قواعد ابل الصارمة في مراقبة التطبيقات.

كما أستخدمت الفيس بوك الإصدارات التجريبية من التطبيقات الخاصة بالشركة على منصة iOS لتعقب المسخدمين ممن تتراوح أعمارعم بين 13 إلى 17 سنة، وذلك من خلال نماذج يتم الموافقة عليها ومن ثم تعمل الشركة على الوصول إلى كافة البيانات الخاصة بالمستخدم على الهاتف.

ولقد دفعت هذه الإنتهاكات التي قامت بها الفيس بوك من جديد ابل لإتخاذ إجراء أكثر صرامة من ابل، حيث أعلنت حظر تشغيل التطبيقات الداخلية والإصدارات التجريبية من تطبيقات الفيس بوك على منصة iOS، حيث أكدت ابل على أن الفيس بوك تخترق الإتفاقية بشكل واضح وصريح.

يذكر أن هناك الكثير من النزاعات القائمة بين ابل والفيس بوك حول معايير الحماية والخصوصية للمستخدمين، لذا تأتي هذه الخطوة الجادة لمواجهة الإنتهاكات المتتالية من شركة الفيس بوك لبيانات المستخدمين، والتي بدأت مع فضيحة مشاركة البيانات في كامبريدج.

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