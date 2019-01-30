سامسونج تعمل على سماعات أذن لاسلكية جديدة ستحمل إسم Galaxy Buds

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعقد شركة سامسونج مؤتمرًا صحفيًا في اليوم 20 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وهو الحدث حيث ستقوم الشركة الكورية الجنوبية بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة. ومن المتوقع أيضًا أن تكشف الشركة رسميًا عن هاتفها الذكي القابل للطي، وربما بعض الأجهزة القابلة للإرتداء أيضًا. يبدو الآن أنه وفقا لموقع AllAboutSamsung، فقد نتمكن من رؤية سماعات جديدة كذلك.

يدعي هذا التقرير الجديد أن شركة سامسونج تعمل على سماعات أذن لاسلكية جديدة تدعى Galaxy Buds. ويقال بأن هذه السماعات ستحصل على العلامة التجارية ” Tuned By AKG ” مما قد يساعد في جذب العملاء الذين يهتمون أكثر بجودة الصوت في سماعات الأذن. ومن المتوقع أيضًا أن تأتي لخلافة سماعات Samsung Gear IconX التي تم إطلاقها في العام الماضي، على الرغم من حقيقة أنها ستبدأ في إستخدام العلامة التجارية Galaxy، على غرار أجهزة سامسونج القابلة للإرتداء الحديثة.

بخلاف ذلك، لا نعرف الكثير عن هذه السماعات الجديدة. ومع ذلك، بناءً على ما نعرفه عن سماعات الأذن اللاسلكية مثل هذه، فمن المرجح أن تأتي مع علبة خاصة والتي تقوم بحمايتها عندما لا تكون قيد الإستخدام ولشحنها أيضًا علمًا أن العلبة الواقية هذه ستدعم الشحن اللاسلكي على الأرجح. هذه هي الميزة التي تردد بأن شركة آبل ستجلبها إلى علبة AirPods، ولكن إذا كان هذا التقرير صحيحًا، فسوف تتمكن شركة سامسونج من القيام بذلك قبل آبل.

يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن يبدو أن الحدث المقبل لشركة سامسونج سيكون مليئًا بالإعلانات، وبالتالي فلا تنسى العودة إلينا آنذاك للحصول على المزيد من التفاصيل ذات الصلة بالمنتجات التي ستكشف عنها شركة سامسونج في هذا الحدث.

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