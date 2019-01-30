المبيعات الإجمالية للهواتف الذكية تنخفض، ولكن مبيعات الهواتف الراقية تواصل النمو

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين إنخفض سوق الهواتف الذكية ككل بنسبة 3 في المئة، فقد شهد سوق الهواتف الذكية الراقية نموًا بنسبة 18 في المئة. وتظهر أحدث الإحصائيات الصادرة من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق أن الهواتف الذكية التي يفوق سعرها 400$ شهدت أسرع نموًا لها في شهر ديسمبر من العام 2018، وظلت شركة آبل بطبيعة الحال هي من تقود هذا الجزء من سوق الهواتف الذكية.

إستحوذت شركة آبل على 51 في المئة من سوق الهواتف الذكية الراقية، وتلتها شركة سامسونج بنسبة 22 في المئة، وشركة Huawei بنسبة 10 في المئة بفضل الطلب القوي على الهواتف Huawei P20 و Huawei Mate 20. وبالعودة إلى شركة آبل، فهي تقود أيضًا سوق الهواتف الذكية الراقية التي يفوق سعرها 800$ بنسبة 80 في المئة.

وعلى الرغم من أن فئة الهواتف الذكية الراقية التي يفوق سعرها 800$ هي الأسرع نموًا، إلا أن الطلب الأكبر كان على الهواتف الذكية الرائدة التي تكلف ما بين 400$ و 600$. وظلت شركة آبل تقف وراء معظم المبيعات في هذه الفئة، ولكن شركة OnePlus شهدت أكبر زيادة في المبيعات، فقد حققت مبيعات قوية في الهند.

الإحصائيات الصادرة من مؤسسة Counterpoint Research تشير إلى أن المستهلكين كانوا مستعدين لإنفاق المزيد على هواتفهم في العام 2018 ولكنهم يعتزمون الإحتفاظ بها لفترة أطول. وعلاوة على ذلك، تتوقع مؤسسة Counterpoint Resarch أيضًا أن يستمر النمو في فئة الهواتف الذكية الراقية بفضل وصول الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G والهواتف الذكية القابلة للطي، بالإضافة إلى إستمرار النمو في فئة الهواتف الرائدة المنخفضة التكلفة.

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