قريبًا يمكنك شراء هاتف ذكي بسعة 1 تيرابايت بفضل وحدة التخزين الجديدة من سامسونج

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء أنها قد بدأت مرحلة الإنتاج الشامل لأول وحدة تخزين فلاش عالمية مدمجة eUFS 2.1 بسعة 1 تيرابايت، وذلك لاستخدامها في الجيل القادم من الهواتف الذكية.

وقالت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات الكورية في منشور على مدونتها: “بعد أربع سنوات فقط من طرح أول حل UFS، وهو eUFS بسعة 128 جيجابايت، اجتازت سامسونج عتبة التيرابايت التي طال انتظارها في تخزين الهواتف الذكية”.

وأضافت سامسونج: “سيتمكن عشاق الهواتف الذكية قريبًا من الاستمتاع بسعة التخزين التي يمكن مقارنتها بجهاز حاسب محمول ممتاز، دون الحاجة إلى إقران هواتفهم ببطاقات ذاكرة إضافية”.

وقال تشول تشوي، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات وتسويق الذاكرة في شركة سامسونج للإلكترونيات: “من المتوقع أن تلعب eUFS بسعة 1 تيرابايت دورًا حاسمًا في جلب تجربة مستخدم أكثر شبهًا بالحواسب الشخصية إلى الجيل التالي من الأجهزة المحمولة”. وأضاف: “وأكثر من ذلك، تلتزم سامسونج بضمان سلسلة التوريد الأكثر موثوقية وكميات الإنتاج المناسبة لدعم إطلاق الهواتف الذكية الرائدة في الوقت المناسب في تسريع نمو سوق الهاتف المحمول العالمية”.

وبحسب سامسونج، فإن وحدة التخزين eUFS الجديدة بسعة 1 تيرابايت ستسمح للمستخدمين بتخزين 260 مقطع فيديو بدقة 4K UHD مدة الواحد منها 10 دقائق، مقارنةً بوحدة التخزين eUFS بسعة 64 جيجابايت والمستخدمة في العديد من الهواتف الذكية الحالية التي تستوعب 13 مقطع فيديو فقط بذات المدة والدقة.

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وقالت الشركة إن وحدة eUFS بسعة 1 تيرابايت تتمتع بسرعة استثنائية، مما يسمح للمستخدمين بنقل كميات كبيرة من محتوى الوسائط المتعددة في وقت وجيز جدًا، إذ تبلغ سرعة نقل البيانات التي توفرها وحدة التخزين الجديدة 1 جيجابايت في الثانية، وهو ضعف سرعة نقل البيانات لأقراص التخزين SATA المخصصة للحواسب الشخصية.

وأضافت سامسونج أن هذه السرعة تسمح بنقل فيلم عالي الدقة HD بحجم 5 جيجابايت إلى قرص NVMe SSD بنحو 5 ثوانٍ، وهي أسرع بعشر مرات من سرعة النقل إلى بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.