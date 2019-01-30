شاومي تعلن عن أول هاتف لها بنظام “أندرويد جو”…

أعلنت شركة شاومي يوم الثلاثاء رسميًا عن “ردمي جو” Redmi Go، وهو أول هاتف ذكي لها بنظام “أندرويد جو” Android Go، تعتزم إطلاقه بسعر يبدأ من 80 يوروًا.

ولأنه يعمل بنظام أندرويد جو، فإن مواصفات هاتف “ردمي جو” الجديد من الشركة الصينية منخفضة، بما في ذلك شاشة من نوع LCD بقياس 5 بوصات وبدقة 1280×720 بكسل مع نسبة الأبعاد التقليدية 16:9.

ويضم الهاتف معالجًا رباعي النوى من معالجات كوالكوم سنابدراجون 425 بتردد 1.4 جيجاهرتز. وككل هواتف “أندرويد جو، يضم “ردمي جو” ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 1 جيجابايت، إلى جانب 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة.

ويملك الجهاز كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل، كما يملك بطارية 3,000 ميلي أمبير/ساعة.

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وبرمجيًا، يعمل هاتف “ردمي جو” بالإصدار 8.1 أوريو من نظام أندرويد جو، مع الإشارة إلى أن “نسخة جو” من نظام أندرويد، هي نسخة معدلة من النظام تسمح بتشغيله على الهواتف الذكية ذات المواصفات المنخفضة جدًا، بما في ذلك ذاكرة “رام” بحجم لا يتجاوز 1 جيجابايت، كما أنها تأتي بنسخ مخففة من تطبيقات أندرويد.

وتعتزم شاومي طرح هاتف “ردمي جو” باللونين الأسود والأزرق في أوروبا والفلبين خلال شهر شباط/فبراير، على أن يُباع في أوروبا بسعر يعادل 90 دولارًا أمريكيًا.

