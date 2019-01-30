37 سؤال مرح يمكنك طرحهم على المساعد الصوتي أليكسا لكسر الملل

يستطيع المساعد الصوتي أليكسا Alexa التابع لشركة أمازون فعل ما هو أكثر من أتمتة منزلك، حيث يمكنه مساعدتك في كسر حالة الملل من خلال بعض العبارات المرحة والنكات المسلية وذلك دون الحاجة إلى تفعيل أي ميزات إضافية به.

وسنستعرض في القائمة التالية 37 سؤال يمكنك طرحهم على أليكسا لإضفاء جو من المرح بالمنزل أو لتسلية أطفالك:

أولًا: أسئلة النكات

أليكسا، هل يمكنك أن تقول نكتة Yo Mama؟

أليكسا، كيف كان يومك؟

أليكسا، ما هي قيمة باي pi؟

أليكسا، هل ثلاجتك تعمل؟

أليكسا، لماذا يخاف ستة من سبعة؟

أليكسا، هل لديك حيوانات أليف؟

أليكسا، هل أنت أزرق؟

أليكسا، لماذا تقوم الدجاجات بعبور الطريق؟

أليكسا، ما هو وزنك؟

أليكسا، هل يمكنك إعطائي مالًا؟

أليكسا، هل تعرف سيري؟

أليكسا، هل تعرف رجل الكعك؟

أليكسا، كم عمرك؟

أليكسا، ماذا تريد أن تصبح حين تكبر؟

أليكسا، هل صحيح أنك لا تستطيع أن تكون جديًا؟

أليكسا، أين تشاك نوريس؟

أليكسا، هل تحب البيتزا؟

أليكسا، هل يمكنك الغناء باستخدام لحن آلي؟

أليكسا، هل تحبني؟

أليكسا، ما هو لونك المفضل؟

أليكسا، هل ستتزوجني؟

أليكسا، هل يمكنك أن تقول لي نكتة عن حرب النجوم؟

أليكسا، هل تستطيع غناء الراب؟

أليكسا، من هو الأول؟

ثانيًا: أسئلة مسلية

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ثالثًا: أسئلة للترفيه عن الأطفال