الفيسبوك تنفي الإدعاءات التي تقول بأن الحسابات المزيفة تمثل نصف مستخدميها

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد الحسابات المزيفة على شبكات التواصل الإجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر وإنستاجرام شيئًا شائعًا جدًا، سواء كانت تستخدم في تسويق المحتوى غير المرغوب فيه أو النصب وما إلى ذلك. ولكننا نتخيل أن معظم هذه المنصات ربما لها تأثير على مثل هذه الأمور، أو أنها كذلك بالفعل؟ هذا ما يعتقده الناقد Aaron Greenspan في تقرير حيث قال أن نصف المستخدمين النشطين شهريًا في الفيسبوك هم مستخدمون مزيفون.

ووفقا للتقرير، فهو يقول : ” حقيقة الأمر هي أن الفيسبوك لا تمتلك الآن ولن يكون لديها طريقة دقيقة لقياس مشكلة الحسابات المزيفة. مع أخذ كل هذه العوامل في الحسبان، فنحن نعتقد بأن 50 في المئة أو أكثر من المستخدمين النشطين شهريًا على الفيسبوك هم في الواقع مزيفين “.

جدير بالذكر أن هناك علاقة متوثرة بين Aaron Greenspan والفيسبوك في الماضي حول المصطلح ” Face Book “. وقيل بأنه تم حل مشكلة العلامة التجارية هذه في العام 2009، ولكن يبدو أن Aaron Greenspan لا يزال غير معجب بالفيسبوك. من ناحيتها، أنكرت الفيسبوك مزاعم Aaron Greenspan في بيان صادر عن الشركة تقول فيه : ” هذا خاطئ للغاية، ومسؤولية الإبلاغ تعني الإبلاغ عن الحقائق، حتى لو كان الأمر يتعلق بالحسابات المزيفة “.

كما قلنا سابقًا، من المتوقع أن تصادف الحسابات المزيفة في معظم الشبكات الإجتماعية والخدمات الأخرى المتاحة عبر الإنترنت، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت الحسابات المزيفة تمثل 50 في المئة من إجمالي الحسابات النشطة على الفيسبوك أم لا.

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