انت الان تتابع تفاصيل خبر بشرى لعشاق الآيفون.. "آبل" تخطط لتخفيض الأسعار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 06:52 مساءً - قال رئيس شركة "آبل"، تيم كوك، إن الشركة قد تخفض أسعار أجهزة آيفون في بعض المناطق في محاولة لتعزيز مبيعاتها التي تراجعت مؤخراً.

وانخفضت مبيعات أجهزة آيفون بشكل ملحوظ في الربع الأخير من العام الماضي، ما أثر سلباً على الأداء المالي لعملاق قطاع التكنولوجيا، بحسب ما ذكرت "BBC" يوم الثلاثاء.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 5%، مقارنة بنتائجها العام الماضي، لتسجل نحو 84.3 مليار دولار في الربع الأخير من 2018، وذلك بعد انخفاض إيراداتها من مبيعات آيفون بنسبة 15%.

وكان هذا التراجع متوقعاً بعد أن حذرت الشركة المستثمرين من احتمال وقوع ذلك في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقالت الشركة إن السبب يعود بصورة جزئية إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين.

وبحسب كوك، فإن "آبل" بدأت الشهر الحالي تغيير أسعار هواتفها لحماية بعض العملاء من تأثير تقلبات العملة.

وقال كوك: "كان من المخيّب للآمال أن نفقد العنصر الرئيسي لإيراداتنا (مبيعات الهواتف)، لكننا ندير شركة آبل على المدى الطويل، وتظهر نتائج هذا الربع أن القوة الأساسية لأعمالنا تمتد إلى العمق".

وانخفض سعر سهم آبل بنحو الثلث منذ أكتوبر الماضي، وسط مخاوف المستثمرين بشأن ضعف إقبال المشترين على الهواتف الذكية.

وزادت هذه المخاوف بعد أن قالت الشركة إنها ستتوقف عن الإبلاغ عن عدد أجهزة آيفون وآيباد وماك، التي تبيعها كل ربع سنة.

ومع ذلك ارتفعت قيمة أسهم الشركة بنسبة 4% تقريباً في ساعات ما بعد التداول يوم الثلاثاء، حيث أثبتت الشركة أنها أكثر مرونة ممَّا كان يُعتقد.

وقالت آبل إن المبيعات الفصلية انخفضت بأكثر من 25% في منطقة الصين الكبرى، التي تشمل هونغ كونغ وتايوان، مقارنة بالعام السابق.

كما أنها تراجعت بنحو 3% على أساس سنوي في أوروبا.

لكن في الأمريكيتين، أكبر منطقة لأعمال للشركة، ارتفعت المبيعات بنسبة 5% تقريباً. كما لا تعد خسائر آبل حدثاً فريداً، بل هناك أزمة في سوق الهواتف الذكية عموماً.

وتقلصت شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 5% في عام 2018، وفقاً لشركة "Canalys"، التي تعمل على تحليل سوق الهواتف الذكية.