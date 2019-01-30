تكنولوجيا: سامسونج تستعد لتطوير قميص ذكي لإستشعار مشاكل الرئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت براءة إختراع جديدة لشركة سامسونج عبر LetsGoDigital، تقدم من خلالها تقنية جديدة لقميص ذكي يعمل على دعم المستخدم بتقنية إستشعار لمشاكل الرئة.

مع إستعداد سامسونج للكشف عن الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية Galaxy S10، كشفت تسريبات جديدة عن براءة إختراع لشركة سامسونج في مجال الأجهزة القابلة للإرتداء، حيث تشير التسريبات إلى خطط العملاق الكوري لتطوير قميص ذكي.

ومن المقرر وفقاً لهذه التسريبات أن يعمل القميص الذكي على تعقب حالة الرئة وأيضاً إستشعار صوت الرئة لدى المستخدم على مدار اليوم، على أن يتم إرسال البيانات بشكل مستمر إلى تطبيق مخصص على الهاتف الذكي.

يذكر أن براءة إختراع سامسونج في القميص الذكي لم تنتقل إلى مرحلة التنفيذ، لكن من المتوقع أن تدعم الرياضيين بشكل جيد، ومن المتوقع أن تنتقل هذه التقنية إلى مرحلة التنفيذ بشكل خاص لخبرة سامسونج السابقة في تطوير الأجهزة القابلة للإرتداء ومن بينها بدلة التزلج الذكية على سبيل المثال.

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