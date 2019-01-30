الهاتف Redmi X سيصل في منتصف الشهر المقبل مع مستشعر للبصمة في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - إرتبط الإسم ” Redmi X ” في البدابة بالهاتف Redmi Note 7، ولكن الجهاز الذي يطلق عليه إسم Redmi X بالفعل لن يصل حتى اليوم 15 فبراير كما هو موضح في الصورة التشويقية أدناه والتي تم نشرها على الحساب الرسمي لشركة Xiaomi على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

وتشير التلميحات إلى أن Redmi X سيصبح أول هاتف Redmi يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة مع العلم بأن مستشعر بصمات الأصابع المتقدم هذا ظهر لأول مرة على الهواتف الذكية الرائدة قبل عام واحد فقط. وبغض النظر عن مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، فمن المتوقع أن يكون الهاتف Redmi X أقوى من الهاتف Redmi Note 7 بحيث من المرجح أن يضم المعالج Snapdragon 710 بدلاً من المعالج Snapdragon 660.

في الحقيقة، هناك أيضًا إحتمال أن يكون Redmi X هو نفسه الهاتف Redmi Note 7 Pro الذي سمعنا في الفترة الماضية بأنه سيصل في شهر فبراير المقبل مع المعالج Snapdragon 675، ومع كاميرا بدقة 48 ميغابكسل تستخدم مستشعر من شركة Sony هذه المرة بدلاً من سامسونج.

عموما، مهرجان الربيع الصيني سيبدأ يوم 5 فبراير وسينتهي في اليوم 15 فبراير، لذلك يعد هذا وقتًا رائعًا لإطلاق منتج جديد. تم الإعلان عن الهاتفين Redmi Note 5 و Redmi Note 5 Pro في اليوم 14 فبراير من العام الماضي.

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