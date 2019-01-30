مبيعات iPhone إنخفضت بنسبة 15 في المئة في الربع الأخير من العام 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل للتو عن نتائجها المالية للربع الأول من سنتها المالية 2019، ولا تبدو الأرقام جيدة. بين شهري أكتوبر وديسمبر، إنخفضت مبيعات هواتف iPhone بنسبة 15 في المئة، على الرغم من إرتفاع متوسط سعر البيع. وشهدت جميع المنتجات والخدمات الأخرى نموًا بنسبة 19 في المئة، ولكنها نجحت في تقليص الإنخفاض في إجمالي الإيرادات إلى 5 في المئة فقط.

خلال الربع الأخير من العام 2018، تمكنت شركة آبل من إستقطاب 84 مليار دولار أمريكي علمًا أنها تمكنت من إستقطاب 88 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وكانت هواتف iPhone مسؤولة عن إستقطاب 51 مليار دولار منها، في حين كان قسم الخدمات مسؤولا عن إستقطاب 10.87 مليار دولار. وفي البيان الصحفي، أعلنت شركة آبل عن زيادة بنسبة 33 في المئة في مبيعات الأجهزة القابلة للإرتداء، والأجهزة المنزلية والملحقات لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق، علمًا أن مبيعات Mac شهدت بدورها نموًا بنسبة 9 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook بأن هناك خيبة آمل كبيرة بسبب عدم تمكن الشركة من حصد الإيرادات والأرباح التي كانت تهدف إليها، وأوضح كذلك بـ ” أن شركة آبل تنظر لما سيحدث على المدى الطويل، وتظهر نتائج هذا الربع أن القوة الكامنة وراء أعمال الشركة عميقة وعريضة “. وهذا يعني أن الشركة تعرف بأن قسم الهواتف الذكية في الشركة لن يشهد أي تحسن على المدى القريب، وأنه يجب أن تعتمد على عناصر أخرى في محفظتها.

وذكر البيان الصحفي أيضًا أن هناك 1.4 مليار جهاز نشط في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن هذا يمثل ” شهادة على رضا وولاء العملاء لشركة آبل “، فلا يسع المرء إلا أن يسأل إلى أي حد سيرتفع هذا العدد مع إرتفاع أسعار هواتف iPhone. وعلى ذكر ذلك، فقد ذكر السيد Tim Cook بأن الأسواق حيث الطلب على iPhone منخفض ستحصل على تعديلات في الأسعار، دون إبراز بلد بعينه.

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