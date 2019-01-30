الكشف عن أسعار الهاتفين Moto G7 و Moto G7 Plus في أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - من المفترض أن تقوم شركة موتورولا بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Moto G7 Series في اليوم السابع من شهر فبراير المقبل، على الأقل وفقا للشائعات. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات ذات الصلة بهذه السلسلة الجديدة من الهواتف الذكية، والآن نحن هنا مع تسريبات جديدة من مسرب بارز تكشف لنا عن أسعار هاتفين من هذه السلسلة.

ووفقا لهذا المسرب، فهو كشف لنا بأن الهاتف Moto G7 سيكلف إبتداء من 300 يورو، في حين سيكلف الهاتف Moto G7 Plus إبتداء من 360 يورو. وبالنسبة لأسعار الهاتفين Moto G7 Play و Moto G7 Power، فقد تم تسريبها من قبل بحيث تردد آنذاك أن الهاتف الأول سيكلف إبتداء من 149 يورو، في حين سيكلف الهاتف الثاني إبتداء من 209 يورو.

وبالنسبة لمن يتساءل عن المواصفات التقنية لهذه الهواتف الذكية الأربعة التي تشكل سلسلة Moto G7 Series، فبإمكانه الإطلاع عليها في الجدول أدناه :

الهاتف Moto G7 Moto G7 Plus Moto G7 Play Moto G7 Power الشاشة 6.24″ (1080 × 2270) 6.24″ (1080 × 2270) 5.7″ (720 × 1512) 6.2″ (720 × 1512) المعالج Snapdragon 632 Snapdragon 636 Snapdragon 632 Snapdragon 632 الذاكرة العشوائية 4GB 4GB 2GB 3GB الذاكرة الداخلية 64GB 64GB 32GB 32GB الكاميرا الخلفية 12MP (f/1.8) + 5MP 16MP (f/1.7) + 5MP 13MP f/2.0 12MP f/2.0 الكاميرا الأمامية 8MP f/2.2 8MP f/2.2 8MP f/2.2 8MP f/2.2 البطارية 3000mAh 3000mAh 3000mAh 5000mAh نظام التشغيل Android Pie Android Pie Android Pie Android Pie الأبعاد 157×75.3×7.92mm 157×75.3×8.27mm 147.3×71.5×7.99m 159.4x76x9.3mm الوزن 174g 172g 149g 193g