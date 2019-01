الكشف عن أسعار الهاتفين Moto G7 و Moto G7 Plus في أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - من المفترض أن تقوم شركة موتورولا بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Moto G7 Series في اليوم السابع من شهر فبراير المقبل، على الأقل وفقا للشائعات. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات ذات الصلة بهذه السلسلة الجديدة من الهواتف الذكية، والآن نحن هنا مع تسريبات جديدة من مسرب بارز تكشف لنا عن أسعار هاتفين من هذه السلسلة.

ووفقا لهذا المسرب، فهو كشف لنا بأن الهاتف Moto G7 سيكلف إبتداء من 300 يورو، في حين سيكلف الهاتف Moto G7 Plus إبتداء من 360 يورو. وبالنسبة لأسعار الهاتفين Moto G7 Play و Moto G7 Power، فقد تم تسريبها من قبل بحيث تردد آنذاك أن الهاتف الأول سيكلف إبتداء من 149 يورو، في حين سيكلف الهاتف الثاني إبتداء من 209 يورو.

وبالنسبة لمن يتساءل عن المواصفات التقنية لهذه الهواتف الذكية الأربعة التي تشكل سلسلة Moto G7 Series، فبإمكانه الإطلاع عليها في الجدول أدناه :

Here's some more good looking Moto G7 Family Renders. Please give credit in case you use these images, not putting a watermark. Like or not?#MotoG7#Moto#Motorola pic.twitter.com/hDdls82r2f