ميزة تحديد الإتجاه عبر البلوتوث ستجعل تحديد موقع العناصر المفقودة أسهل

فاطمة أيت طالب - دبي - إستخدام البلوتوث لتعقب العناصر ليس شيئًا جديدًا وهو مفهوم بسيط للغاية. لقد رأينا من قبل كيف يتم إستخدام البلوتوث في أجهزة التتبع مثل Trackr الذي يصدر إنذارًا عندما يخرج عن النطاق المحدد مما يتيح لك التأكد مما إذا كان يجري سرقة الحقيبة الخاصة بك أو ما إذا كنت تقترب منها.

ومع ذلك، المشكلة الوحيدة مع النسخة الحالية من البلوتوث هي أنها لا توجهك، وهذا ما يعني بأن مفاتيحك يمكن أن تكون خلفك ولكنك لا تعرف ذلك، وبالنظر إلى أنها صغيرة، فهذا يجعل من الصعب العثور عليها. ومع ذلك، يبدو أنه مع الإصدار 5.1 من تقنية البلوتوث، فإن البحث عن الإتجاهات ستكون ميزة نتطلع إليها.

وهذا يعني أنه إذا كنت تستخدم جهازًا متوافقًا، فستمنح ميزة التوجيه هذه للمستخدمين الاتجاه الذي يمكنهم بدء البحث فيه عن شيء ما، مثل ما إذا كان العنصر المرغوب فيه أمامهم أو خلفهم أو جوانبهم. كما تم تحسين الدقة إلى ” مستوى السنتيمتر “، وهذا يعني أن الإصدار الجديد من البلوتوث سيساعد في تحديد مكان العناصر الصغيرة الحجم والتي يمكن التغاضي عنها بسهولة أثناء البحث.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من البدء في رؤية هذا في المنتجات الاستهلاكية، وذلك لأن مواصفات Bluetooth 5.1 متوفرة للمطورين فقط في الوقت الراهن، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ الأجهزة والبرمجيات في الاستفادة منها.

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