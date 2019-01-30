تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن شرائح eUFS بسعة تخزينية 1 تيرابايت للجيل القادم من الهواتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن خططها لدعم الشركات المصنعة للهاتف بشرائح تخزين eUFS تأتي بسعة تخزينية تصل إلى 1 تيرابايت للهواتف، حيث من المتوقع أن تنطلق هذه الشرائح في سلسة Galaxy S10 القادمة.

أول شرائح eUFS في العالم بسعة تخزينية 1 تيرابايت تأتي من العملاق الكوري هذا العام، حيث بدأت سامسونج بالفعل الإنتاج الضخم لهذه الشرائح إستعداداً لدعم الشركات المصنعة للهاتف بميزة السعة التخزينية الأكبر في 2019، حيث من المتوقع أن تأتي الإصدارات القادمة بسعة تخزينية تيرابايت في سعة تخزينية في رقاقة فلاشية واحدة.

ولقد أشار Choi أن السعة التخزينية الجديدة في شرائح eUFS، ستلعب دور كبير في تطور الجيل القادم من الهواتف الذكية لتقدم تجرية تحاكي أجهزة notebook، حيث تأتي السعة الجديدة بنفس حجم السعة التخزينية السابقة التي قدمت 512 جيجا بايت.

أيضاً من المتوقع أن تقدم سعة eUFS التخزينية الجديدة سرعة في قراءة البيانات تصل إلى 1000 ميجا بايت في الثانية، أي أنها ستقدم سرعة 10 مرات أكثر من بطاقة microSD التقليدية.

يذكر أن سامسونج قامت بالترويج لهاتف Galaxy Note 9 العام الماضي كأول الإصدارات التي تدعم تخزين حتى 1 تيرابايت، إلا أنها استخدمت 512 جيجا بايت فقط في بطاقة microSD، وهي أعلى سعة تخزينية في الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية في الوقت الراهن.

أيضاً من المتوقع وفقاً للعديد من التسريبات التي رصدت حتى الآن أن تأتي بعض نماذج سلسة Galaxy S10 هذا العام بميزة السعة التخزينية التي تصل إلى 1 تيرابايت، كما يأتي نموذج مع ذاكرة عشوائية 12 جيجيا بايت رام.

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