خلل في FaceTime يسمح للمتصل بسماع صوت المتلقي قبل قبول المكالمة

فاطمة أيت طالب - دبي - أثناء إجراء المكالمات الهاتفية عادة ما يمكنك سماع الشخص الآخر فقط عندما يرد على المكالمة. للآسف، يبدو أن هناك خلل ما يؤثر على خدمة FaceTime من آبل، حيث يبدو أنه يمكن للمتصل بالفعل النقر على ميكروفون الشخص الذي يتصل به لسماعه.

هذا يعني أنه حتى لو كان الشخص الذي تتصل به لا ينوي إستقبال مكالمتك، فقد يسمح لك هذا الخلل الإستماع إليه على أي حال. هذا يطرح مشكلة كبيرة على مستوى الخصوصية، وخصوصا بالنسبة لأولئك الذين قد لا يكونوا على علم بهذا الخلل ولا يرغبون في الرد على مكالمات FaceTime. ووفقا لموقع 9to5Mac الذي إختبر هذا الخلل ووجد أنه موجود بالفعل، فيبدو أن هذا الخلل يؤثر على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 12.1 أو إصدار أحدث.

من غير الواضح كيف يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم ضد هذا الخلل، فهل يتوجب عليهم تعطيل FaceTime تمامًا، أو رفض المكالمات إذا كانوا غير متأكدين من الأشخاص الذين يتصلون بهم. وعلى الرغم من حقيقة أن هذا الخلل يقوم فقط بتفعيل الميكروفون وليس الكاميرا في هاتف المتلقي، فلا يزال ذلك يشكل خطرًا على خصوصية المستخدمين. يبدو أيضًا أنه من السهل إستغلال هذا الخلل، لذا يجب أن يكون المستخدمون حذرين بشأن محادثات FaceTime التي تردهم من أشخاص لا يعرفونهم.