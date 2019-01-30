إرشادات آبل الجديدة للمطورين ستؤدي لحظر التطبيقات التي تخدع المستخدمين للإشتراك

فاطمة أيت طالب - دبي - تحرص شركة آبل على إقناع المزيد من المطورين للإعتماد على نظام الإشتراكات في التطبيقات الخاصة بهم وليس من الصعب معرفة السبب. هذا النظام يضمن التدفق المستمر للدخل طالما أن المستخدمين يواصلون إشتراكهم في تلك التطبيقات. ومع ذلك، يبدو أن بعض المطورين قد إستفادوا من نظام الإشتراك هذا بطرق غير شرعية من خلال خداع المستخدمين للإشتراك في تطبيقاتهم بدون علمهم، وقد أدى ذلك إلى حدوث بعض المشاكل.

ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن شركة آبل على علم بذلك وقد قامت مؤخرًا بتحديث إرشاداتها الموجهة للمطورين حيث تشير الآن إلى أن التطبيقات التي تقدم إشتراكات شهرية هي بحاجة الآن إلى تقديم المزيد من التوضيحات للمستخدمين. ستحتاج التطبيقات أيضًا إلى وصف شروط الشراء بالكامل، وإظهار كيفية إدارة المستخدمين للإشتراكات أو إلغاءها.

وهذا يعني أن المطورين لم يعد بإمكانهم خداع المستخدمين من أجل الاشتراك في تطبيقاتهم عن طريق إخفاء هذه الشروط وراء زر أو حاجة المستخدمين للتمرير نحو الأسفل للحصول على تلك المعلومات الإضافية. هذه أخبار جيدة للمستخدمين الذين تم خداعهم في الماضي للإشتراك في بعض التطبيقات دون أن يرغبوا في ذلك.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه القواعد ستنفذ بصرامة أم لا. وكما قلنا سابقًا، تضمن الإشتراكات للمطورين تدفقًا ثابتًا للإيرادات، مما سيساعد في تعزيز عائدات قسم الخدمات في شركة آبل، ولكن نأمل ألا يأتي ذلك على حساب المستخدمين.

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