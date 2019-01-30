الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi Go، وسيكلف 80€ فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن أول هاتف ذلك لها مزود بنظام Android Go، وهذا الهاتف المعني هنا يحمل إسم Redmi Go ويأتي بلونين مختلفين، وهما اللون الأسود والأزرق علمًا أنه سيصل إلى أوروبا والفلبين في شهر فبراير المقبل.

الهاتف Redmi Go الجديد يعمل بالنسخة الخفيفة من نظام الأندرويد Oreo والتي تحمل إسم Android Oreo Go Edition، كما أنه يضم مواصفات تقنية متدنية تشمل شاشة بحجم 5 إنش وبدقة HD، ومعالج رباعي النوى من فئة Snapdragon 425 بتردد 1.4GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 1GB، وذاكرة داخلية بحجم 8GB أو 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 8 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 3000mAh.

كما سبق وأشرنا، الهاتف Redmi Go سيصبح متوفرًا للشراء في أوروبا خلال شهر فبراير المقبل مقابل 80 يورو. وبالنسبة لسعر الهاتف الفلبيين، فلم يتم الكشف عنه حتى الآن، كما أنه لم يتم الكشف عن موعد وصول هذا الهاتف إلى الأسواق الأخرى في حالة إذا كانت شركة Xiaomi تخطط لإطلاقها في أسواق أخرى بالفعل.