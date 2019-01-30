أمطار على هذه المدن.. ورمال وأتربة تضرب بعض المناطق

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على مدينتين، فضلا عن وجود رمال وأتربة ببعض المناطق، اليوم الأربعاء.

وقالت الأرصاد إن طقس اليوم، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيره للرمال والأتربة على شمال البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 07 18

بلطيم 07 20

مطروح 10 19

السلوم 08 17

سيوة 03 19

بورسعيد 09 20

دمياط 09 19

الزقازيق 08 19

الاسماعيلية 09 20

السويس 09 20

العريش 06 20

رفح 08 20

رأس سدر 08 22

نخل 03 19

نويبع 12 21

طابا 12 20

كاترين 01 12

الطور 14 20

شرم الشيخ 12 24

الغردقة 12 23

مرسى علم 11 23

الفيوم 07 20

بنى سويف 07 20

المنيا 05 21

أسيوط 05 20

سوهاج 06 21

قنا 07 22

الأقصر 07 22

أسوان 11 24

أبوسمبل 12 23

الوادى الجديد 06 24

شلاتين 18 26

ابو رماد 18 25

راس حدربة 18 26

حلايب 19 25 ​