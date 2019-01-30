تكنولوجيا: الشاحن الأسلكي.. “سامسونج” تنافس “أبل” و”هواوي” بتقنيات قديمة

أعلنت شركة سامسونج الكورية، عن أحدث الميزات التي تنافس بها عبر هاتفها الجديد سامسونج جلاكسي S10، وهي الشحن اللاسلكي عن طريق الهاتف، والذي يسمح للمستخدمين من استخدام هواتفهم لشحن هاتف آخر، وتعتبر ميزة لها فائدة علي المستخدمين، لكنها مع الأسف ليست جديدة.

حيث اطلقتها شركة هواوي من قبل في هاتفها “ميت 20 برو”، ويسمح أيضا

شاحن الهاتف اللاسلكي السريع الخاص بالهاتف بشحن الهواتف الأخرى.

وقبل هواوي وشركة سامسونج، كانت شركة أبل الأمريكية، أطلقت هذة الميزة والتي تمكن المستخدمين من شحن هواتفهم عندما لا يكونوا قادرين على الوصول لمصدر طاقة أو لا يحملون “باور بنك”.

كما أن الشركة الأمريكية أبل أعلنت منذ أيام، عن أطلاق AirPods في هواتفها الحديثه، بسعر 69 دولار، يمكنه شحن أكثر من جهزين لها.