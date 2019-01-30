تكنولوجيا: بعد دمج المراسلة.. واتساب تطلق” الرد خاص” في المجموعات

أطلق واتساب خاصية جديدة، تمكن المستخدم من الرد الخاص على الرسائل التي تظهر في المجموعات، أي بدل من الدخول على قائمة الأسماء في المجموعة، للوصول إلى رقم الشخص والرد عليه خاص، أو الضغط على رقمه للوصول إليه، تتيح لك هذه الميزة الرد على رسالة أحد أعضاء المجموعة بشكل خاص، حيث تقوم بالضغط على الرسالة، لتظهر له اختيارات من بينها “الرد بشكل خاص”، ثم يظهر أمامك المربع الخاص بكتابة الرسالة، وترسل كرد مع الرسالة الأصلية بشكل خاص إلى المستخدم الآخر بعيداً عن المجموعة المشارك فيها.

يذكر أن شركة فيسبوك، التي تنتمي إليها “واتساب” تسعي إلي دمج المراسلة بين “واتساب وماسنجر وانستجرام” بهدف تسهيل الخدمة علي المستخدمين، وكسر الحواجز بين المنصات الاجتماعية على “فيسبوك”، وهو السبب الذي أدي إلى رحيل مؤسسي”واتساب” و”إنستجرام” العام الماضي، بعد حدوث خلافات على مستوى الإدارة بـ”فيسبوك”.