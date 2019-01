ساعة سامسونج الذكية المقبلة قد تحمل إسم Galaxy Watch Active

فاطمة أيت طالب - دبي - لفترة طويلة جدًا، قامت شركة سامسونج بإستخدام العلامة التجارية ” Gear ” في أجهزتها القابلة للإرتداء، بما في ذلك الساعات الذكية، ولكن في العام الماضي قامت الشركة بالتخلي عن هذه العلامة التجارية لصالح العلامة التجارية العريقة Galaxy. ولهذا السبب، لا يفاجئنا معرفة أن سامسونج تعمل على ساعة ذكية جديدة ستستخدم على الأرجح العلامة التجارية Galaxy أيضًا.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع AllAboutSamsung، فيبدو أن شركة سامسونج لديها ساعة ذكية جديدة قيد التطوير حاليًا يمكنها أن تصل إلى السوق تحت إسم Galaxy Watch Active. يمكننا أن نفترض فقط بأن هذه الساعة الذكية الجديدة لن تكن مختلفة كثيرًا عن Galaxy Watch التي تم إصدارها في العام الماضي، ولكن تواجد اللاحقة Active في الإسم يلمح إلى أن هذه الساعة الذكية ستستهدف أكثر عشاق اللياقة البدنية.

ويعتقد موقع SamMobile أن هذه قد تكون أيضًا طريقة لفطام نفسها عن العلامة التجارية Gear، مثل Samsung Gear Active، لصالح Galaxy Watch Active. لا نعرف الكثير عن هذه الساعة الذكية الجديدة في الوقت الراهن سوى إحتمال أن تستهدف عشاق اللياقة البدنية.

نظرًا إلى أن شركة سامسونج ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم 20 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية للكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، فهناك فرصة أن نرى الشركة الكورية الجنوبية تزيح الستار رسميًا عن هذه الساعة الذكية الجديدة في هذا الحدث كذلك.

Steve has published some exclusive renders of a new Smartwatch by Samsung. There's only one thing that's unknown about this watch - the name. According to my sources this watch is going to be called "Galaxy Watch Active". Check out Steve's leak! https://t.co/rDGkvB6fBL