آبل دفعت ما يصل إلى 120 مليار دولار أمريكي للمطورين إلى الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - من السهل معرفة سبب بدء العديد من الحكومات والمدارس في تعليم الطلاب لغات البرمجة، ويتمثل هذا السبب في إعتمادنا المتزايد على الأجهزة المحمولة الذكية والتطبيقات التي تمنحها المزيد من الوظائف، وهذا بدوره يعني أن هناك الكثير من الفرص المتاحة للاستفادة منها.

وقد أثبتت شركة آبل مؤخرًا مدى ربحية قطاع تطوير التطبيقات، فقد كشفت الشركة مؤخرًا أنها دفعت حوالي 120 مليار دولار أمريكي للمطورين منذ العام 2008 بحيث صرحت الشركة بالقول : ” منذ إطلاق متجر App Store في العام 2008، حصل المطورون على 120 مليار دولار أمريكي، وأكثر من ربع هذا المبلغ في العام الماضي وحده “. وقد قامت شركة آبل بالكشف عن هذه المعلومات خلال إطلاقها لمخيم Entrepreneur Camp حيث إستقبلت الشركة ما يصل إلى 11 شركة تم تأسيسها من قبل النساء من أجل الجلسة الإفتتاحية للمخيم.

ووفقا لمديرة قسم التسويق العالمي في شركة آبل، السيدة Esther Hare، فقد صرحت بالقول : ” في الماضي، غالبًا ما كان بدء نشاط تجاري صغير يعني الحاجة إلى الإستثمار في أشياء على أرض الواقع. اليوم، فُتِحَ عالم من الفرص مع بعض مهارات البرمجة وروح المبادرة. يعتبر متجر App Store هو الشارع الرقمي الرئيسي الجديد، ويستفيد مطورو البرمجيات المبدعين من الإمكانات الهائلة لإقتصاد التطبيقات العالمي. نأمل أن يساعد هذا البرنامج في إلهام النساء في جميع أنحاء العالم لتعلم كيفية البرمجة، والإنضمام إلى منتدى تطوير iOS ومشاركتها في إقتصاد التطبيقات المزدهر “.