شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للعام الثانى على التوالى .. تراجع شحنات الهواتف الذكية فى الصين 14% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العام الماضى 2018 انخفاضا ملحوظا فى أرقام شحنات الهواتف الذكية حول العالم، فيما كانت الصين متصدرة المشهد كونها تعتبر أكبر سوق للهواتف الذكية عالمياً، حيث ذكرت دراسة لشركة Canalys تراجع كبير لشحنات الهواتف الذكية فى الصين بنسبة تصل إلى 14%.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، فذكرت الشركة أن هذا الانخفاض هو الثانى على التوالى فى السوق الصينى إذ كان نسبة التراجع لعام 2017 هى 4% عن العام السابق له لتأتى نتيجة العام الماضى 2018 بتراجع 14% بعدد اجمالى للوحدات التى تم شحنها فى البلاد خلال العام 396 مليون، ليتم كسر سلسلة النمو التى استمرت قرابة العقد من الزمن فى الصين.

وجاءت 4 شركات صينية فى المراكز الأولى من حيث تصدر المبيعات فى الصين، فيما جاءت شركة ابل فى المرتبة الخامسة، والتى سبق وتحدثت عن دور السوق الصينى فى انخفاض ايراداتها للربع الأول لعام 2019 عبر خطاب لمديرها التنفيذى تيم كوك.