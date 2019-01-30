كيفية تعطيل فيس تايم على آيفون وآيباد وماك لحين إصلاح آبل لثغرة التنصت

تم بالأمس اكتشاف ثغرة في تطبيق التراسل الخاص بشركة آبل فيس تايم FaceTime تتيح لأي مستخدم للتطبيق التنصت على صوت الطرف الآخر حينما يقوم بإجراء مكالمة مرئية، وذلك حتى قبل الرد علي المكالمة، وبالرغم من أن آبل قد قالت إنها ستطرح إصلاحًا لهذه الثغرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فسيتوجب عليك تعطيل فيس تايم على أجهزتك من أجل تأمين مراسلاتك وحفاظًا على خصوصيتك.
تؤثر هذه الثغرة على أجهزة آيفون وآيباد التي تعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 12.1، وأجهزة ماك التي تعمل بإصدار MacOS Mojave التي حصلت على ميزة المكالمات الجماعية عبر التطبيق Group FaceTime، المضافة حديثًا.
إليك كيفية تعطيل فيس تايم على آيفون وآيباد وماك:
ملاحظة: ستحتاج إلى إيقاف تشغيل فيس تايم على كل جهاز آبل تملكه، حيث لا يؤدي إيقاف تشغيله على جهاز واحد – حتى لو قمت بتسجيل الدخول إلى هذه الأجهزة باستخدام نفس Apple ID – إلى إيقاف تشغيله تلقائيًا على الأجهزة الأخرى.
لإيقاف تشغيله على كل من هواتف آيفون وأجهزة آيباد يمكنك اتباع الخطوات التالية:
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- انتقل إلى الإعدادات Settings على جهازك
- مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار فيس تايم FaceTime، ثم اضغط عليه
- قم بتبديل زر التمرير المجاور له إلى وضع إيقاف التشغيل
لإيقاف تشغيله على جهاز ماك Mac يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- افتح تطبيق فيس تايم على جهاز ماك الخاص بك
- من شريط القوائم اضغط على قائمة فيس تايم FaceTime
- اضغط على خيار إيقاف فيس تايم Turn FaceTime Off
يمكنك أيضًا اختيار تسجيل الخروج من فيس تايم بالكامل على جهاز ماك، من خلال الخطوات التالية:
- افتح تطبيق فيس تايم على جهاز ماك، ثم من شريط القوائم اضغط على قائمة فيس تايم FaceTime
- اضغط على خيار التفضيلات Preferences
- اضغط على تسجيل الخروج Sign Out
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