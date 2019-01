12 من أشهر الثنائيات في مجال التكنولوجيا

من المتعارف عليه قديمًا أن الزعماء السياسيين والفنانين ولاعبي الكرة المحترفين هم أكثر الناس استحواذًا على الأضواء والشهرة، كما أن شركاء حياتهم ينالون أيضًا حظا وفيرًا من هذه الشهرة، ولكن في الآونة الأخيرة ونظرًا للتأثير الكبير لمجالات التقنية على حياة البشر فقد انضم إلى بؤرة الأضواء والشهرة قادة شركات التكنولوجيا أيضًا.

ولذلك سنقوم باستعراض أشهر 12 قائدًا في مجالات التكنولوجيا وشركاء حياتهم:

1- ايفان شبيغل و ميراندا كير

شبيغل هو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سناب شات المالكة لتطبيق سناب شات الشهير، أما كير فهي عارضة أزياء استرالية وتعد واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم كما أنها مؤسسة شركة KORA Organics المتخصصة في المنتجات الطبيعية للعناية بالجسم.

بدأت علاقة الثنائي في عام 2015 وتزوجا في عام 2017 وأنجبا طفلًا في مايو 2018.

2- جوشوا كوشنر وكارلي كلوس

كوشنر هو مؤسس شركة ثرايف كابيتال للاستثمار وهي شركة متخصصة في الاستثمار في شركات البرمجيات والإنترنت، أما كلوس فهي عارضة أزياء أمريكية وتعتبر من أشهر عارضات الأزياء في العالم.

بدأت علاقة الثنائي في عام 2012 تقريبًا وتزوجا في أكتوبر 2018.

3- مارك زوكربيرج وبرسيلا تشان

مارك زوكربيرج غني عن التعريف فهو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لفيسبوك، وتشان طبيبة أطفال وناشطة في مجال الأعمال الخيرية وقد شاركت مع زوكربيرج في إطلاق مبادرة تحمل إسم تشان زوكربيرغ وهي مبادرة تهتم بمجالات التعليم والصحة والبحث العلمي.

تقابل الثنائي لأول مرة في عام 2003 حينما كانا يدرسان سويًا في جامعة هارفارد، وتزوجا في مايو 2012 ولديهما الآن طفلتان.

4- أليكسيس أوهانيان وسيرينا وليامز

أوهانيان هو المؤسس المشارك لموقع ريديت الشهير وكذلك مؤسسة Initialized Capital للاستثمار، أما وليامز فتعد واحدة من أشهر لاعبات التنس في العالم وقد تم تصنيفها في المركز الثالث للاعبي التنس الأكثر فوزًا في تاريخ اللعبة.

تقابل الثنائي لأول مرة في روما في مايو 2015 ثم تمت خطبتهما في نهاية عام 2016 في نفس المدينة التي تقابلا فيها لأول مرة، وتزوجا في نوفمبر 2017.

5- بيل غيتس ومليندا غيتس

بيل غيتس هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، وقد قامت مليندا وبيل بتأسيس مؤسسة بيل ومليندا غيتس في عام 2000 والتي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية والحد من الفقر.

تقابل الثنائي لأول مرة عام 1987 عندما التحقت مليندا للعمل بشركة مايكروسوفت كمديرة مشاريع وتزوجا عام 1994 ولديهما بنتان وولد.

6- ماريسا ماير وزكاري بوجو

ماريسا ماير هي الرئيس التنفيذي السابق لشركة ياهو، وأحد مؤسسي حاضنة الأعمال التكنولوجية Lumi Labs وقبل ذلك كانت أحد موظفي شركة جوجل، و بوجو هو أحد المؤسسين والشريك الإداري في شركة Data Collective VC للاستثمار.

تقابل الثنائي لأول مرة عام 2007 من خلال صديق مشترك، وتزوجا بعد ذلك بعامين، أعلنت ماير عن حملها في طفلها الأول في عام 2012 في نفس اليوم الذي عينت فيه الرئيس التنفيذي لشركة ياهو، كما أنجبت فتاتان توأم عام 2015.

7- شيريل ساندبرج وبوبي كوتيك

تشغل شيريل ساندبيرج منصب كبيرة مسؤولي العمليات COO في فيسبوك منذ عام 2008، وعلى صعيد آخر ألفت ساندبرج كتاب بعنوان “Lean In: Women, Work, and the Will to Lead” عام 2013 والذي بيع منه ما يقرب من مليون نسخة، وتتحدث فيه عن النساء في بيئات عمل مختلفة، أما كوتيك فهو الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard وهي من أشهر شركات ألعاب الفيديو ومن ضمن الألعاب التي طرحتها Call of Duty وWorld of Warcraft وغيرها من الألعاب الشهيرة مثل “Hearthstone”.

تزوجت ساندبيرج لأول مرة عام 2004 من ديفيد بروس غولدبرغ رجل أعمال أمريكي وكان مؤسس شركة LAUNCH Media والرئيس التنفيذي لشركة SurveyMonkey استمر الزواج من 2004 حتى 2015 حيث توفى غولدبرغ بشكل غير متوقع عن عمر يناهز 47 عامًا، ولدي ساندبيرج منه ابن وابنة.

وقالت صحيفة الغارديان إن الثنائي ساندبيرج وكوتيك كانا “صديقان قديمان” وقد بدأت علاقتهما في عام 2016.

8- مارك بينيوف ولين بينيوف

مارك بينيوف هو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Salesforce، ولطالما اشتهر بينيوف بنشاطاته الخيرية في مكافحة التشرد، أما لين بينيوف فهي أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ONE غير الربحية.

تزوج الثنائي في عام 2006 وكانت تفاصيل زفافهما في هاواي سرية، وفي عام 2018 اشترى الزوجان مجلة التايم مقابل 190 مليون دولار.

9- ديف مورين وبريت موري

ساعد ديفيد مورين في إنشاء منصة فيسبوك و Facebook Connect، وشارك في تأسيس منصة باثPath عام 2010 وهي منصة تواصل اجتماعي تعتمد على الصور.، أما بريت فهي مؤسِسة شركة Brit + Co، وهي شركة إعلامية تعمل على إلهام وتعليم المرأة من خلال المحتوى وقد تم تأسيسها في أواخر 2011.

تقابل الثنائي لأول مرة عندما كانا يعملان معًا في شركة آبل منذ سنوات، وتزوجا في عام 2012 ولديهما الآن ابنان.

10- كيفن هارتز وجوليا هارتز

شارك كفين وجوليا في تأسيس شركة Eventbrite المتخصصة في تنظيم الأحداث Events في عام 2006 وهى الآن أكبر منصة لتكنولوجيا تنظيم الأحداث في العالم حيث تصل خدمتها لأكثر من 180 دولة، يشغل حاليًا كفين منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، بينما تشغل جوليا منصب الرئيس التنفيذي.

التقى الثنائي لأول مرة في 2003 في زفاف صديق مشترك، وتزوجا في عام 2006، ولديهما الآن طفلين.

11- باري ديلر وديان فون فورستنبرغ

أسس ديلر شركة الإنترنت IAC في عام 1995، وهو الآن يعمل رئيسًا لتلك الشركة وشركة Expedia، أما ديان فهي مصمة أزياء أميركية ومؤسسة شركة أزياء عالمية تحمل اسمها، ولكنها نالت جزءًا كبيرًا من شهرتها بسبب زواجها الأول من الأمير إيغون فون فورستنبرغ الذي ينتمي لعائلة ألمانية ملكية.

تزوج الثنائي في عام 2001 بعد علاقة متقطعة امتدت عدة عقود حيث أنها التقيا لأول مرة في السبعينات في حفلة كان يستضيفها ديلر.

12- ديان غرين ومندل روزنبلوم

أسس كل من ديان وروزنبلوم شركة VMware لبرمجيات الحوسبة السحابية في عام 1998، وشاركا معًا أيضًا في تأسيس شركة Bebop للحوسبة السحابية والتي استحوذت عليها شركة جوجل في عام 2015، تم تعيين غرين كمديرة تنفيذية لقسم الحوسبة السحابية في جوجل ولكنها غادرت هذا المنصب مع بداية 2019، وهي الآن عضو في مجلس إدارة شركة ألفابت Alphabet.

التقى الثنائي لأول أثناء دراستهم في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وتزوجا ولديهم الآن طفلين.