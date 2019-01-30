إطلاق هونر فيو20 في الإمارات .. الهاتف الذي يتمتع بتقنيات…

الهاتف يرسي معايير جديدة في القطاع مع باقة من التقنيات المبتكرة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

التعاون مع ’ناشيونال جيوغرافيك‘ و’موسكينو‘ و’إبيك جيمز‘ يؤكد على المكانة الريادية التي تتبوأها ’هونر‘ في مجال التصوير والتصميم والأداء.



أطلقت ’هونر‘، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية، هاتفها الأحدث والأبرز هونر فيو20 للمستهلكين في سوق الإمارات العربية المتحدة ليلة أمسِ. وخلال فعالية الإطلاق، سلطت ’هونر‘ الضوء على خمس ميزات مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في العالم يتمتع بها الهاتف الجديد، بما في ذلك: الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابكسل، والكاميرا ثلاثية الأبعاد التي تعتمد على قياسات زمن التحليق الضوئي TOF، والكاميرا الأمامية المدمجة في الشاشة بدقة 25 ميجابكسل ذات الفتحة الأصغر على مستوى القطاع بواقع 4.5 مم، ومعالج الذكاء الاصطناعي ’كيرين 980‘ القائم على تقنية التصنيع المتقدمة ’7 نانومتر‘، إلى جانب تصميم ’أورورا‘ المذهل بتقنية النانو ووحدة المعالجة العصبية ثنائية-النواة التي تدعم تكنولوجيا الهوائيات الثلاثية الافتراضية لشبكة ’واي فاي‘ القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وكانت ’هونر‘ قد أقامت فعالية إطلاق عالمية لهاتفها الجديد يوم 22 يناير 2019 في باريس.

وبهذا الصدد، قال كريس سون بايجونج، رئيس علامة ’هونر‘ في الشرق الأوسط وإفريقيا: “يمثل هاتف ’هونر فيو 20‘ نقلةً نوعيةً وثورةً حقيقيةً في قطاع تكنولوجيا الهواتف الذكية. وحظي الهاتف بإشادة واسعة بالنسبة لتميزه الهندسي، كما حصد عدداً كبيراً من الجوائز والتقييمات الإيجابية. ويمكن للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط أن يترقبوا هاتفاً ينطوي على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مع أداء هو الأفضل على مستوى القطاع. وربما تكون الحيوية والتطور البالغ من أهم السمات التي تميز منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال هذا الهاتف، نحن نقدم طرحاً مذهلاً لتصميم فني يجسد القيم المتأصلة في هوية علامة ’هونر‘”.

وأضاف سون بايجونج: “تعتبر شراكتنا مع علامة الموضة الإيطالية الفاخرة ’موسكينو‘ بمثابة شاهد إضافي على التزامنا الراسخ بتقديم أفضل المنتجات لعملائنا. ونحن واثقون من أن هذا الخط الحصري الجديد سيحظى بإقبال واسع من قبل المستهلكين”.

مع تسجيلها لنمو هائل بواقع 170% على أساس سنوي في الأسواق الخارجية، قطعت’هونر‘ شوطاً طويلاً نحو تحقيق هدفها المتمثل بدخول قائمة أبرز خمس علامات تجارية للهواتف الذكية في العالم. واليوم، أعلنت ’هونر‘ أيضاً عن حزمة من التحديثات التي طالت صورة العلامة التجارية وهويتها المؤسسية، مع إطلاق اللوجو الجديد ذو الألوان المتدفقة وشعار (HONOR MY WORLD) إلى جانب رسالتها الجديدة التي تنطوي على ابتكار عالم ذكي خاص بالشباب. وبهذه الطريقة، ستواصل ’هونر‘ توفير تجربة عصرية شاملة للشباب حول العالم ضمن جميع مجالات حياتهم وإرساء اتجاهات ثقافة الريادة وأنماط الحياة العصرية.

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أداء منقطع النظير في مجال التصوير باستخدام الهواتف الذكية

تعتبر الكاميرا الخلفية لهاتف ’هونر فيو20‘ أولى الكاميرات المزودة بمستشعر IMX586 بدقة 48 ميجابيكسل من شركة ’سوني‘ ، جنباً إلى جنب مع مستشعر CMOS ضخم بحجم 1/2 إنش، ومصفوفة فلاتر ألوان ’باير كواد‘ بواقع 1.6 ميكرون بكسل. ويدعم المستشعر، معززاً بشريحة المعالجة الجبارة ’كيرين 980‘، وضع التصوير فائق الوضوح بدقة 48 ميجابكسل والقائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI Ultra Clarity mode) لإنتاج صور تتميز بتفاصيل ونقاء لا يضاهى.

وتقوم الكاميرا بالتقاط عدة صور بدقة 48 ميجابكسل في آن واحد، ومن ثم دمج وترتيب أفضل التفاصيل من كل صورة ملتقطة لإنتاج صورة واحدة بدقة 48 ميجابكسل. وتقوم وحدة المعالجة العصبية المزدوجة (dual-NPU) الخاصة بمعالج ’كيرين 980‘ بمعالجة الصورة باستخدام خوارزمية ذكاء اصطناعي متقدمة – تعمل على تقييم جودة الصورة وتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة وضبط الألوان بحيث تبدو أكثر إشراقاً.

وكانت علامة ’هونر‘ قد أبرمت شراكةً مع مؤسسة ’ناشيونال جيوغرافيك‘ لتسليط الضوء على الصور الجميلة التي بات من الممكن التقاطها باستخدام هذه التكنولوجيا منقطعة النظير. وبعد تجربة الكاميرا الجديدة ذات دقة 48 ميجابكسل، قال مصور ’ناشيونال جيوغرافيك‘ روبي شون: “أود أن أعبر عن إعجابي بالوضوح والنقاء المذهل وخاصية التقريب الفائقة التي يتمتع بها هاتف ’هونر فيو20‘ والتي تسمح للمستخدم بالتقاط صور فوتوغرافية بتفاصيل استثنائية حتى من مسافة بعيدة. ويمكن لهذا الهاتف الذكي أن يلتقط أهم لحظات الحياة وأكثرها حيويةً بطرق جديدة تحمل في طياتها الكثير من الإلهام والإبداع”.

وتعتبر الكاميرا الخلفية الثانية، وهي الكاميرا ثلاثية الأبعاد، قادرةً على إضافة أبعاد جديدة في مجال التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، فضلاً عن كونها توفر مستويات أعلى من قابلية الاستخدام والتجارب المرحة. وتقوم الكاميرا ثلاثية الأبعاد بجمع المعلومات ذات الصلة بأشكال الجسم المستهدف استناداً إلى قياسات زمن التحليق الضوئي (TOF) لتمكين استشعار عمق الصورة والتتبع الهيكلي والتقاط الحركة في الوقت الحقيقي. ويمكن لهذه الكاميرا أن تحول هاتف ’هونر فيو20‘ إلى منصة ألعاب قابلة للتحكم بواسطة الحركة، الأمر الذي يسمح بتشغيل ألعاب الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد بصورة غير مسبوقة. وخلال الوقت الراهن، يدعم الهاتف لعبتي Fancy Skiing وFancy Darts.

بعد جديد في مجال التصميم

تبدأ جوانب التصميم المذهل لهاتف ’هونر فيو20‘ بتصميم الكاميرا الأمامية المدمجة فائق التطور. وتوفر شاشة العرض الكامل المبتكرة والمزودة بكاميرا أمامية تجربة عرض بدون حواف وقيمةً مذهلةً من 91.8% لنسبة الشاشة إلى لوحة اللمس. ويستخدم مهندسو ’هونر‘ حاملاُ متقدماً ذو تصميم مخمد للصدمات لتركيب الكاميرا بدقة تحت فتحة شفافة صغيرة للغاية بقطر 4.5 ملم تم تصنيعها باستخدام عمليات الطباعة الضوئية المتقدمة. ويتفوق هاتف ’هونر فيو20‘ على الهواتف المنافسة في مجال الكاميرات المدمجة في الشاشة – حيث يحافظ الهاتف على بنيته الهيكلية وصلابة شاشة العرض جنباً إلى جنب مع المستويات الأفضل لإمكانية الاستخدام وجودة الصورة.

وعلاوةً على ذلك، يعتبر ’هونر فيو20‘ أول هاتف ذكي يستخدم تكنولوجيا الطباعة الضوئية النانوية الدقيقة (nanolithography) لإنشاء طبقة جمالية مبتكرة بتقنية النانو – تدرج لوني حيوي متدفق بشكل حرف (V) مع تأثير لامع على جسم الهاتف. ولا تتجاوز سماكة هيكل الهاتف المنحني وثلاثي الأبعاد ذو التصميم الدائري الأنيق 8.1 ملم، كما يتألف من مزيج مثالي من المعدن والطبقات الزجاجية. ويعتبر هذا التصميم فائق التطور بمثابة ترجمة جامحة للأسس التي تقوم عليها علامة ’هونر‘.

وبمناسبة إطلاق هاتفها الذكي الرائد، تعاونت ’هونر‘ مع علامة الأزياء الفاخرة الإيطالية الشهيرة ’موسكينو‘ لطرح مجموعة من المنتجات الحصرية، بما يشمل هاتف ’هونر فيو20‘ المصمم بالتعاون مع ’موسكينو‘ إلى جانب طيف من أغطية الهاتف المزخرفة التي تحمل صورة دمية ’موسكينو‘ الشهيرة، ومجموعة من الإكسسوارات ذات التصميم الحصري: ويمثل هذا الأمر مقاربة الموضة المثالية لعشاق الموضة في عالم الهواتف الذكية. وكان جابرييل ماجيو، الرئيس التنفيذي لعلامة ’موسكينو‘ حاضراً خلال حفل إطلاق الهاتف في باريس وقام بطرح عدة أفكار ورؤى رئيسية تناولت أهمية التصميم.

أداء فائق مع أحدث التقنيات المتطورة

احتفالاً بإطلاق هاتف ’هونر فيو20‘، تتعاون علامة ’هونر‘ مع شركة ’إبيك جيمز‘ للارتقاء بتجربة لعبة ’فورتنايت‘ إلى مستوىً جديد كلياً. وكجزء من هذه الجهود التعاونية، سيحظى مالكو هواتف ’هونر فيو20‘ بإمكانية الوصول الحصري إلى زي ’حارس هونر‘ في لعبة ’فورتنايت‘.

وينطوي هاتف ’هونر فيو20‘ على مجموعة من المزايا التي تسبق عصرها دون أدنى شك، وهي: معالج الذكاء الاصطناعي ’كيرين 980‘ القائم على تقنية التصنيع المتقدمة ’7 نانومتر‘ مع وحدة المعالجة العصبية المزدوجة dual-NPU))؛ ونظام التبريد السائل والقادر على تبديد الحرارة بشكل فعال لتحسين الأداء؛ وتكنولوجيا الهوائيات الثلاثية الافتراضية لشبكة ’واي فاي‘ القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمعدة لتجنب أي ضعف في الإشارة اللاسلكية عندما تحجب يد المستخدم مستقبل الإشارة؛ والبطارية الجبارة ذات سعة 4000 ميلي أمبير التي توفر تجربة ألعاب طويلة دون أي انقطاع؛ ووحدة التخزين الداخلية الضخمة.

قفزة نوعية نحو حياة فائقة الذكاء

يأتي هاتف ’هونر فيو20‘ مزوداً بقدرات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة، مما يتيح له توفير تجارب مخصصة وسهلة الاستخدام. وتعتبر الكاميرا ثلاثية الأبعاد وقدرات الذكاء الاصطناعي للهاتف قادرةً على تمييز أكثر من 100 صنف من الأطعمة وتوفير معلومات السعرات الحرارية لمساعدة المستخدمين على اتباع أنماط حياة صحية. ويمكن لخاصية التعرف على الأجسام باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI object identify) التعرف على أكثر من 300 معلم شهير و100 ألف لوحة حول العالم.

’هونر‘ تمضي قدماً نحو الريادة المطلقة

هاتف ’هونر فيو20‘ متوفر حالياً للشراء في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من سعر 2399 درهم إماراتي ضمن مجموعة مختارة من متاجر التجزئة، بما في ذلك ’كارفور‘ و’أكسيوم‘ و’لولو‘ و’جمبو‘ و’إماكس‘ و’جولي شيك‘ و’شرف‘ و’ك إم للتجارة‘، إضافة على جميع متاجر الهواتف الذكية.

وقد تمّ طرحه بأربعة ألوان مختلفة: ’سافاير بلو‘ الأزرق وتصميم موسكينو (’فانتوم بلو‘ تدرج طيف الأزرق و’ فانتوم ريد‘ تدرج طيف الأحمر).

وأيضاً في حفل الإطلاق بالإمارات، أصدرت هونر “ساعة هونر” الذكية الجديدة التي صممت لتناسب جميع جوانب الحياة اليومية. تتوفر ساعة هونر الآن للشراء في متاجر البيع بالتجزئة في الإمارات، وتبدأ الأسعار من 669 درهماً إماراتياً.