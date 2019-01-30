كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تعلم اللغة الصينية في المنزل مع Lily.. متحدث ذكي جمع أكثر من مليون دولار على Indiegogo

متابعة-سنيار: غيّرت أليكسا والمساعدون الافتراضيون الآخرون كيفية التسوق عبر الإنترنت ومشاهدة التلفزيون، ومع ذلك، فإن صانعي متحدث Lily الذكي يقولون أنك ستتعلم اللغة الصينية بينما تستفيد من خدمات أخرى من قبيل أحوال الطقس.

من الصعب تعلم أي لغة، لذلك يركز Lily على تجربة غامرة بدلاً من الكتب الدراسية والدروس الصوتية، فمع مكبرات الصوت الذكية التي تضعها في غرفة المعيشة الخاصة بك أو في أي مكان، يسهل Lily AI تعلم لغة صعبة من خلال المحادثات العادية.

المحادثات التفاعلية مع Lily Voice AI تساعدك على فهم دقيق للمفردات الصينية، وقواعد اللغة، والنطق الدقيق، فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من Lily كيفية تحية شخص ما وأن تطلب منه أن يكرر نفسه للحصول على الترجمات الصحيحة، وتستند الدقة في خطابه على تقنية الصوت عالية الجودة التي تم تطويرها من قبل مهندسي الصوت ل Harman و JBL.

لا يمكنك فقط طلب ترجمة فورية، بل يمكنك استخدام تطبيق الجوال لمعرفة كيفية تصحيح الكلام والتعرف على الأحرف أو الحروف الصينية، كما أن مطوري Lily يعدون بأن جميع مستويات الخبرة، من المبتدئين إلى المتكلمين المتقدمين، ستتلقى دروساً مخصصة بناءً على تقدمك واتباع معايير اختبار الكفاءة HSK باللغة الصينية، وهذا يعني أيضا أن ليلي لديها ذكاء اصطناعي بديهي يعترف بالصينية حتى لو كان نطقك خشن بعض الشيء.

بعد حملة مبدئية ناجحة على Indiegogo، تمكن المتحدث الذكي ليلي من الحصول على أكثر من مليون دولار، وهو متوفر حصريًا للطلب المسبق على Indiegogo مع تعهدات تبدأ من 149 دولارًا، وتعتبر Lily تعاونًا بين مهندسي التعلم الآلي ومتعلمي اللغة الصينية الذين يعتقدون أن السماعة الذكية يمكنها فعل أكثر من مجرد تشغيل الموسيقى وإنشاء قوائم التسوق.