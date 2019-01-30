كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Bose” تطور تقنية إلغاء الضوضاء للسيارات

متابعة-سنيار: طورت “Bose” نسخة من سماعات QuietComfort التي تعمل على إلغاء الضوضاء للسيارات، والتي تعد بتقليل الصوت غير المرغوب فيه داخل السيارة.

يقيس نظام QuietComfort Road Noise Control (RNC) الجديد التابع لشركة الصوت الأمريكية الاهتزازات على جسم السيارة بسبب القيادة فوق الأسطح غير المستوية ويرسل إشارة إلغاء من خلال سماعات السيارة، مما يقلل من ضجيج الطريق الذي يمكن للركاب سماعه.

وقالت الشركة أن النظام “حل إلكتروني أكثر ذكاءً وأكثر مرونة وقابلية للتكيف” عما كان متاحًا في السابق.

وقال مدير حلول إدارة الصوت النشط جون فينغ: “لطالما سئلنا لماذا لا يمكننا ببساطة تكييف تكنولوجيا السماعات التي تلغي الضوضاء في كابينة السيارة للحصول على تجربة قيادة أكثر هدوءا، لكننا نعرف أنه من الأصعب بكثير التحكم في الضوضاء في مساحة كبيرة مثل مقصورة سيارة مقارنة بالمنطقة الصغيرة حول أذنيك، ولكن، ومن خلال التقدم البحثي وجهودنا الدؤوبة لحل المشاكل الصعبة، حققنا مستوى من تقليل ضجيج الطريق يميز شركة Bose عن العروض التنافسية”.

QuietComfort RNC متاح الآن لصانعي السيارات الذين يعملون مع Bose، وهندستها مخصصة لطرازات سيارات محددة أثناء التطوير، وهي مثالية للسيارات الكهربائية.

ومع تحرك بعض البلدان والشركات للتخلص التدريجي من محركات البنزين خلال السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تصبح السيارات الكهربائية أكثر شيوعًا.

يمكن لمزيج التسارع وبرامج معالجة الإشارات والميكروفونات أن تقضي على ضوضاء الطريق في نظام QuietComfort RNC.

وتقوم أجهزة قياس السرعة، التي يتم تركيبها على جسم السيارة، بالالتقاط المستمر للاهتزازات مثل محرك السيارة، في حين يقوم البرنامج بحساب إشارة إلغاء صوتية استنادًا إلى هذه البيانات ويسلمها من خلال مكبرات الصوت في السيارة.

هذا النوع من تكنولوجيا إدارة الصوت النشط يعمل ببطء على تخفيف اعتماد صناعة السيارات على طرق تقليل الصوت التقليدية، مثل إضافة العزل لجسم السيارة أو إجراء تغييرات على الإطارات.

يشير Bose إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تزيد من الوزن الإجمالي للسيارة وتقلل من كفاءة استهلاك الوقود.

سوف تجمع الشركة بين QuietComfort RNC مع بعض من تقنياتها القائمة – محرك إلغاء التوافقيات (EHC) و Engine Harmonic Enhancement (EHE) – لإنشاء نظام إدارة صوت شامل للسيارات، وتتوقع أن يتم إطلاق أول طرازات إنتاجية مع QuietComfort RNC في نهاية عام 2021.

تأسست شركة Bose عام 1964 من قبل أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتشتهر بمكبرات الصوت وسماعات الرأس، ولكنها كانت توفر أيضًا أنظمة صوت السيارات منذ أوائل الثمانينيات.