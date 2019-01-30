شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اكتشاف صغرة خطيرة..مطالبات بإلغاء تفعيل "فيس تايم" حفاظا على الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اكتشاف ثغرة بالخدمة، طالبت عدد من التقارير مستخدمى FaceTime على هواتف ايفون بإيقاف تشغيله حفاظا على أمنهم وخصوصيتهم.

وأثارت هذه الثغرة الكثير من القلق والمخاوف، إذ تتيح للمستخدمين بالمكالمات الجماعية التجسس على الطرف الأخر وسماعه أحاديثه حتى قبل الرد عليه، ولا يدرك الأخير أن المتصل يمكنه سماعها.

ولوقف التطبيق المثير للشكوك، على هاتفك سيكون عليك التوجه إلى الإعدادات والضغط على أيقونة FaceTime لوقف تشغيل الخدمة نهائيا.

أما إذا كنت تستخدم الخدمة عبر جهاز الماك، فسيكون عليك فتح التطبيق فى شريط القوائم، ثم الضغط على FaceTime ثم إيقاف تشغيل الخدمة نهائيا.