شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة تكشف عن وجود جنسين بشريين منقرضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دراسة حديثة للحمض النووى لأشخاص آسيويين معاصرين، من اكتشاف جنسين بشريين قديمين وغامضين منقرضين فى العصر الحالى.

ووفقاً لمجلة "Nature Communications" العلمية فإن الجنسين المنقرضين هما من سلالة إنسان "نياندرتال" و"دينيسوفان".

وطور علماء من مؤسسات أوروبية مختلفة خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعى خلال بحثهم لحمض نووى معاصر يعود لأشخاص آسيويين.

وتعتمد الخوارزمية المتطورة على تحليل عينات من النظام العصبى للثدييات، بهدف الوصول إلى مسار تطور جنسها عبر حقبات التاريخ الطويلة والمختلفة.

وتنحدر سلاسة "نياندرتال" بالأصل من أوروبا، أما سلالة "دينيسوفان"، فتأتى من سيبيريا وجنوب شرق آسيا وأستراليا. والمثير فى الموضوع هو تزاوج هاتين السلالتين من "البشر الحديثين"، قبل 10 آلاف سنة.

أما بالنسبة لما يعرف بـ "البشر الحديثين" فقد هاجروا من القارة الأفريقية إلى باقى أنحاء العالم قبل 80 ألف سنة، وأنجبوا بدورهم جموع البشر المعاصرة.