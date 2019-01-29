شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جسم غريب يشبه كيس القمامة يدور حول الأرض.. والعلماء: مخلفات صاروخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدور حول الأرض حاليًا شىء يطلق عليه علماء الفلك "كيس نفايات فارغ"، ففى البداية رصد جهاز تليسكوب فى هاليكالا فى هاواى أول أمس تنبيها بوجود جسم غريب يدور حول الأرض، وأطلق عليه العلماء اسم "A10bMLz"، وبعد ذلك، ألقت مراصد نورثولت فى لندن نظرة على الكائن، وأفادت عبر صفحتها على موقع فيس بوك بأن الجسم خفيف الوزن للغاية مع نسبة عالية من المساحة بالنسبة الكتلة، تمامًا مثل قطعة كبيرة من غلاف بلاستيكي.

وهذا يشير إلى أن هذا هو ما يعرف باسم "كائن حقيبة القمامة الفارغة"، والذى يكون عبارة عن قطعة من مادة خفيفة (ربما رقائق معدنية)، خلفها إطلاق صاروخ، لم يتضح بعد أى صاروخ تسبب فى هذا الأمر.

واكتشف علماء الفلك "أكياس القمامة الفارغة" من قبل، لكن هذا لديه مدار غير عادى يجعله على بعد 600 كيلومتر من سطح الأرض فى أقرب حالاته.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى فإن الكتلة الصغيرة من A10bMLz تعنى أنه يمكن دفعها بسهولة عن طريق الضغط الإشعاعى الناجم عن الشمس، وتغيير مدارها بشكل غير متوقع، ويعتقد علماء الفلك أنه يمكن أن يحترق فى الغلاف الجوى للأرض فى غضون بضعة أشهر.