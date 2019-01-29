شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بـ4 أياد وذيل.. هكذا سيكون شكل رواد الفضاء فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنبأ أحد علماء الفلك والفضاء بأن رواد الفضاء سيلجأون فى المستقبل إلى عدد من الحيل من أجل الوصول إلى الثبات والقيام بالمهام الفضائية بشكل أفضل، إذ اقترح العالم الإيطالى لوقا بارميتانو أن الرواد ربما يفكرون فى تركيب أطراف إضافية أو التعديل جينيا.

وأجاب بارميتانو فى كلمة له لمجلة "Ulisse" ردا على سؤالها: "هل رواد فضاء سيكونون معدلين وراثيا؟" قائلاً نعم هذا ممكن، لأن الجين المسئول عن الثبات موجود فى جسم الإنسان، وإذا تمكنا من اكتشاف طريقة لتحفيزه فلماذا لا نحاول، فلا نسخدم الأقدام فى الفضاء، فليس لها فائدة، بينما لو أصبح رائد الفضاء بأربع أياد وذيل سيكون أمرا أكثر فائدة".

وقال العالم الإيطالى إنه من المتوقع أيضا استخدام النانو تكنولوجى، كى لا تشكل الأشعة الكونية خطرا كبيرا على حياة رواد الفضاء، مؤكدا أن هذا الأمر ليس خيالا.

وتابع بارميتانو حديثه قائلا: "عندما نقرأ اليوم الروايات لا نشعر بأن الأمر خيال علمى، أى كل ما يمكننا تصوره يمكن تحقيقه، بالطبع تنفيذه ليس سهلا دائما". وأكد رائد الفضاء الإيطالى أن حلم الذهاب إلى كوكب المريخ سيتحقق بعد 20 سنة من الآن.