هواتف iPhone، وساعات Apple Watch المستقبلية قد تكون قادرة على رصد المخاطر البيولوجية

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكن للساعات الذكية، وتحديدًا ساعة Apple Watch، تتبع صحة مرتديها، مثل معدل ضربات القلب حيث يمكن أن تنبه المستخدمين عندما يكون معدل ضربات القلب منخفضًا جدًا أو مرتفعًا جدًا، أو عندما يكون الإيقاع غير طبيعي مما يوحي بأن هناك خطب ما. ولكن في المستقبل يمكن إستخدام الساعة الذكية Apple Watch للقيام بأكثر من مجرد تتبع الصحة الشخصية.

في براءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع Patently Apple، فيبدو أن شركة آبل تستكشف فكرة دمج مستشعرات في Apple Watch أو iPhone للسماح لها بالكشف عن المخاطر البيولوجية في الهواء. عادة ما تكون الغازات السامة، وخصوصا تلك التي لا يمكن شمها، خطيرة لأنك قد تكون تنفست فعلاً الكثير منها. ومع ذلك، فهذه المستشعرات ستقوم بتنبيه المستخدمين لمثل هذه المخاطر التي تحيط بهم.

نعتقد أن مثل هذه المستشعرات يمكن أن تكون مفيدة لرجال إنفاذ القانون الذين يقومون بعمليات الفحص لإفشال أي هجمات إرهابية محتملة، أو من قبل الجيوش ضد الأعداء الذين يستخدمون الهجمات الكيماوية. وبطبيعة الحال، هذه المستشعرات ستكون مفيدة جدًا، ولكن بما أن هذه مجرد براءة إختراع، فهذا يعني بأنه ليس هناك ما يؤكد بأن شركة آبل ستقوم بتضمينها في الساعة الذكية Apple Watch أو في iPhone.

وعلى ذكر Apple Watch، فقد سمعنا في الفترة الماضية تقارير تفيد بأن شركة آبل تستكشف آلية غير جراحية تسمح للساعة الذكية Apple Watch بقياس مستويات الجلوكوز في دم المستخدم.

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