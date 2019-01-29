قد يتم في المستقبل القريب إستخدام Touch ID من أجل الملء التلقائي للحقول على المتصفح Safari

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة آبل بتضمين مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في حواسيب MacBook Pro، بدا الأمر وكأنه فكرة جيدة وطريقة سريعة لتسجيل الدخول إلى الحاسوب المحمول الخاص بك بالإضافة إلى تأمين عمليات الدفع. ولكن بغض النظر عن ذلك، فمستشعر بصمات الأصابع هذا لا يقوم بأي شيء آخر. ومع ذلك، قد يتغير ذلك في المستقبل القريب مع توسيع شركة آبل لوظائف هذه الميزة.

ووفقا للأدلة التي تم رصدها في النسخة التجريبية الأحدث من نظام MacOS 10.14.4، فيبدو أن شركة آبل قررت توسيع الوظائف التي يمكن لمستشعر بصمات الأصابع Touch ID القيام بها على حواسيب MacBook Pro، وإحدى الوظائف الجديدة التي حصل عليها هذا المستشعر تشمل الملء التلقائي ( Autofill ) للحقول على المتصفح Safari في نظام MacOS. وهذا يعني أنه إذا كنت تستخدم المتصفح Safari على حاسوب MacBook Pro الخاص بك ولديك عدد كبير من التفاصيل المحفوظة، مثل الإسم وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان المنزل وما إلى ذلك، فسوف يساعد مستشعر بصمات الأصابع Touch ID على المصادقة على نفسك قبل ملء تلك الحقول.

في الوقت الراهن، يمكن إستخدام مستشعر بصمات الأصابع Touch ID على MacBook Pro لفتح الحاسوب المحمول، وإجراء عمليات الدفع بإستخدام Apple Pay، بالإضافة إلى تأمين عمليات الشراء على iTunes و App Store. وسيكون من الرائع رؤية شركة آبل تعمل أيضًا على زيادة وظائف ميزة Touch Bar على حواسيب MacBook Pro، والتي لا نزال نشعر وكأنها ميزة جديدة. لا يبدو أن هناك أي ذكر لذلك في النسخة التجريبية الأحدث من نظام MacOS، ولكن هذا شيء نحن على يقين من أن ملاك MacBook Pro يرغبون في رؤيته.

المصدر.