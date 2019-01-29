شركة Jaguar تختبر سيارات ذاتية القيادة تقوم بعرض الإتجاه حيث ستذهب

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تنظر إلى سيارة ذاتية القيادة من جانب الطريق، فكيف ستعرف إلى أين ستتجه؟ من الطبيعي أن تنظر إلى الوامضات الجانبية لمعرفة ما إذا كانت ستتجه إلى اليسار أم اليمين، كما يحدث إذا كان هناك سائق بشري خلف المقود. ومع ذلك، قد تكون متخوفًا بعض الشيء عندما تقود السيارة من تلقاء نفسها، ولكن ليس بعد الآن لأن شركة Jaguar توصلت إلى حل جديد لهذا الأمر. إنها تجري إختبارًا لتكنولوجيا تسمح بعرض الإتجاه الذي ستتجه إليه السيارة الذاتية القيادة للآخرين.

طورت شركة Jaguar نظامًا قادرًا على عرض إتجاه السيارة الذاتية القيادة على الطريق. في الواقع، هذا النظام يعرض سلسلة من القضبان الضوئية من مقدمة السيارة لتعرض الإتجاه الذي ستذهب إليه السيارة لتحديد ما إذا كنت ستواصل السير أو ما إذا كان يتوجب عليك التوقف.

يمكن أن تتقلص الفجوة بين القضبان أو التوسع لإظهار التغييرات التي تحدث على مستوى السرعة. وبذلك تسهل هذه القضبان على المشاة فهم ما ستفعله السيارة بعد ذلك دون الحاجة إلى النظر إليها بحذر.

تختبر شركة Jaguar هذه التكنولوجيا على الكبائن الذاتية القيادة من شركة Aurrigo مع العلم بأن هذه هي الشركة نفسها التي ساعدت شركة Jaguar على التكنولوجيا التي أطلقت عليها إسم ” العيون الإفتراضية “، وهي طريقة أخرى تظهر بصريًا نية السيارات الذاتية القيادة.

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