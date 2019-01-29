HMD Global Oy تقوم بخطوة أخرى لتعزيز مبيعات هواتفها الذكية بالولايات المتحدة الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها لتعزيز مبيعاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، قامت شركة HMD Global Oy بتوقيع إتفاقيات شراكة مع بعض شركات الإتصالات في البلاد، بما في ذلك Verizon و Cricket ليتم بيع بعض هواتفها الذكية هناك من قبل هذه الشركات. وجدير بالذكر أنه يمكن بالفعل شراء بعض هواتف Nokia المفتوحة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على عكس البلدان الأخرى، فغالبية المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية يقومون بشراء هواتفهم الذكية من شركات الإتصالات، وهذا ما دفع شركة HMD Global Oy لبيع بعض من هواتفها الذكية الآن من خلال شركتي الإتصالات الأمريكية Verizon و Cricket.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركة HMD Global Oy قررت أن تبيع هواتفها الذكية المتدنية فقط من خلال شركات الإتصالات الأمريكية هذه. وعلى وجه التحديد، فقد إختارت الشركة الفنلندية بيع Nokia 2.1 من خلال شركة Verizon إبتداء من 31 يناير، والهاتف Nokia 3.1 Plus من خلال شركة Cricket إبتداء من اليوم.

وللتذكير، فالهاتف Nokia 2.1 يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 5.5 إنش وبدقة HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 425، وذاكرة عشوائية بحجم 1GB، وذاكرة داخلية بحجم 8GB، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh، ونظام Android Oreo Go Edition.

أما بخصوص نسخة Cricket من الهاتف Nokia 3.1 Plus، فهي تأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة طويلة بحجم 6 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

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