تكنولوجيا: علماء روس يطورون نظام ذكاء اصطناعى قادر على اكتشاف السرطان فى 20 ثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر علماء فنون تطبيقية من جامعة بوليتكنيك بالتعاون مع أطباء مركز سانت بطرسبرج العلمى والعملى للأنواع المتخصصة من الرعاية الطبية، نظام يعتمد على الذكاء الاجتماعى لتشخيص الأورام فى الرئتين. ويحلل النظام الذى يمكن تثبيته بأى جهاز كمبيوتر فى 20 ثانية التصوير المقطعى لمرضى الرئة، إذ أطلق المطورون على النظام الجديد اسم Azimov. يذكر أن النظام قادر أيضا على التعلم الذاتى، وهى خاصية تستند إلى شبكة عصبية قادرة على أخذ البيانات الجديدة بعين الاعتبار، وكل مهمة يتم حلها تسمح بتسريع العملية فى المستقبل، ومن المفترض أنه بعد "التدريب"، سيتمكن البرنامج من الوصول إلى النتيجة فى ثانيتين.

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