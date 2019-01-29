شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم أنفقت أبل على شراء مكونات هواتفها خلال 2018؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة أبل أنفقت ما يصل إلى 60 مليار دولار خلال العام الماضى 2018 على شراء المكونات الداخلية لمنتجاتها المختلفة من حوالى 9000 من موردى وشركات المكونات الأمريكية، بزيادة قدرها أكثر من 10 فى المائة عن العام السابق، كما أنها وفرت أكثر من 450 ألف فرصة عمل، حيث ساهمت شركة أبل فى مضاعفة عدد الوظائف المرتبطة بقطاع التقنية فى الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة مرات، وذلك بفضل استثمارها فيه عن طريق شراء المكونات الداخلة بتصنيع أجهزتها من شركات أمريكية، وفقا لـ TOI الهندى.

وقالت شركة أبل فى بيان لها أثناء استعدادها للإعلان عن نتائج أعمالها للربع الأول من السنة المالية 2019: "منذ عام 2011 تضاعف عدد الوظائف التى تم إنشاؤها ودعمها من قبل شركة آبل فى الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة أضعاف - من حوالى 600،000 إلى 2 مليون فى جميع الولايات ال 50".

وأوضحت الشركة أنه بفضل استثمارات صندوق الصناعات المتقدمة من أبل فإن شركة Finisar المصنعة للمكونات الداخلية لمنتجات أبل حصلت على 390 مليون دولار من الصندوق وذلك لتوسيع إنتاج جزء مهم من نظام الكاميرا "TrueDepth"، الذى تم تقديمه مع iPhone X، حيث حولت Finisar مبنى غير مأهول فى مدينة شيرمان بـتكساس إلى مقر مزدحم ومليئ بالناس الذين سيوردون ذلك العمل المستقبلى.

وقد عدلت شركة أبل فى 2 يناير عائداتها المتوقعة من 89 مليار دولار إلى 84 مليار دولار للربع الأول من السنة المالية، مما أدى إلى انخفاض سهم أبل بعد أن خفضت تقديرات أرباحها، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إن الصين كانت أكبر مستفيد من شركة أبل، أكثر من الولايات المتحدة "لأنها تبنى منتجاتها فى الصين فى معظمها".

وتتعاون شركة أبل مع 9 آلاف شركة صناعية فى الولايات المتحدة تشترى منها المكونات الداخلة فى تصنيع كل أجهزتها، بداية من Corning لحماية الشاشات، مرورا بـ Broadcom وQorvo وSkyworks التى تصنع المكونات الشبكة اللاسلكية لمختلف اتصالات أيفون.