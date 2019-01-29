تكنولوجيا: OPPO تطلق سلسلة الهواتف المتحركة الجديدة R17 في المملكة العربية السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، رسمياً إطلاق عملياتها في المملكة العربية السعودية لتقدم لسوقها أحدث المنتجات المبتكرة التي تجمع بين التقنيات المتطورة والتصاميم الفنية الأنيقة. ويأتي إطلاق العمليات في المملكة بالتزامن مع صدور أحدث هاتفين من سلسلة هواتف R الذكية OPPO R17وOPPO R17 Pro.

وأعلنت شركة OPPO عن توسعها في المملكة العربية السعودية خلال حدث رفيع المستوى أقيم في الرياض التي ستستضيف المقر الرئيسي، واستعرض مسؤولو الشركة خلاله رؤيتها التقنية وأطلعوا الشركاء على التزامهم بالابتكار في المملكة. وتضمن حفل الإطلاق الذي تميز بطابعه المختلف عن الفعاليات المشابهة وأقيم تحت شعار “Seize the Night” العديد من العروض التي جمعت بين الأناقة والتقنيات التفاعلية.

ودخلت OPPO سوق الهواتف الذكية العالمية في عام 2011، وأصبحت منذ ذلك الحين إحدى أشهر علامات الهواتف الذكية في العالم خاصة بين الشباب، وبات أكثر من 200 مليون عميل من جميع أنحاء العالم يستخدمون هواتفها الذكية. ودأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال.

وخلال العام الماضي، نفذت OPPO خطة توسع طموحة شملت دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية، وقد اقترن هذا التوسع الجغرافي بإعلان الشركة مؤخراً عن تعزيز استثماراتها العالمية في مجالات البحوث والتطوير إلى 1.43 مليار دولار تقريباً في عام 2019، بزيادة نسبتها 150% مقارنة بالعام السابق. وترسي OPPO حالياً مجموعة من المعايير الرفيعة لعدد من التقنيات الصاعدة مثل الجيل الخامس، وقد اتخذ خطوات مبكرة لاختبار تقنيات في أجهزتها.

كما نجحت OPPO خلال العام الماضي بترسيخ مكانتها كعلامة تجارية متميزة بين العملاء الشباب، حيث أطلقت مجموعة من الهواتف التي تنوعت بين المتوسطة والراقية لترسي بذلك مفهوماً جديداً لتصاميم الهواتف الذكية. وافتتحت الشركة مؤخراً مقراً رئيسياً جديداً لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للإشراف على عمليات توسعها المستمرة.

وفي هذا السياق، قال أندي شي، رئيس شركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نؤمن في OPPO بأهمية تمكين العملاء من الحصول على أحدث التقنيات المبتكرة، وهي رؤية نجحنا في تطبيقها على مدار أكثر من عقد من الزمن بفضل تقديرنا لقيمة الاستكشاف والاحتفاء بجمالية التقنيات والابتكار بشجاعة في جميع مفاصل عملنا”.

وأضاف: “نتطلع قدماً لبدء رحلتنا في المملكة العربية السعودية، لاسيما في ظل توفر هذا الكم الهائل من الفرص المتميزة، فالمملكة تتميز بنسبة الشباب المرتفعة والاقتصاد المتنوع وحرص المستهلكين على اقتناء أحدث التقنيات. ونحن واثقون من قدرة OPPO على إحداث نقلة نوعية في قطاع الأجهزة الذكية في المملكة”.

وسيكون بمقدور العملاء في المملكة العربية السعودية قريباً اقتناء أحدث الهواتف الذكية من شركة OPPO عبر مجموعة متنوعة من قنوات البيع التقليدية والإلكترونية، بينما ستقوم “شركة المستقبل للأجهزة الحديثة”، الوكيل الرسمي لمنتجات OPPO في المملكة، بتوفير جميع الاجهزة لعملائها. وستتعاون OPPO وشركة المستقبل للأجهزة الحديثة في سبيل دعم علامة OPPO التجارية ومنتجاتها في المملكة. وستواصل OPPO مستقبلاً توسيع نطاق أعمالها في المملكة بدعم من الشركاء الجدد سواء عبر المنصات الإلكترونية أو التقليدية.

وسيكون الهاتفان OPPO R17 وOPPO R17 Pro، أحدث إصدارات سلسلة OPPO R، أول الأجهزة التي ستصل إلى السوق السعودية. وتعتبر هواتف سلسلة R من أكثر الهواتف الذكية شهرة في العالم والتي تقدم ميزات فريدة من حيث القيمة. ووفقاً لشركتي الأبحاث “كاونتر بوينت” و”ستراتيجي أناليستيكس”، كان OPPO R9 واحداً من أكثر الهواتف الذكية مبيعاً في عام 2016 على مستوى العالم، بينما كان الهاتف OPPO R11 أفضل هاتف يعمل بنظام Android في العالم عام 2017.

ويمتاز الهاتفان الجديدان OPPO R17 وOPPO R17Pro بتصميم ثوري أنيق متدرج الألوان والتقنيات العالية مثل جودة التصوير الفوتوغرافي في الاضاءة المنخفضة والشحن فائق السرعة وغيرها الكثير.

هاتف OPPO R17 يتيح التقاط أكثر الصور إشراقاً في الليل

يعتبر التصوير الليلي أحد أصعب التحديات التي يواجهها قطاع الهواتف الذكية، لكن هاتف OPPO R17 Pro يوفر نقلة نوعية على صعيد البرمجيات والعدسات على حد سواء. فالهاتف الجديد يحتوي على نظام التصوير الليلي فائق الوضوح (Ultra-Night)، والذي يوفر ثباتاً طويل المدى للصورة وميزة إلغاء الضوضاء ومدى عدسة واسع للحصول على الصورة الليلية الأكثر وضوحًا وتفصيلاً. يُعد محرك (Ultra-clear) الذي يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي أداة فريدة أخرى لتحسين جودة الصور واستعادة الألوان على مستوى البكسل، بحيث تعرض المشاهد المفضلة بالطريقة التي تبدو عليها بالفعل. كما أن إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية تتيح للعملاء التصوير بتقنيات RAW وHDR وخاصية التعرف على الوجوه.

تعريف جديد لصور السيلفي عبر كاميرا “بيوتي” المدعومة بتقنية الذكار الاصطناعي

ستتيح لكم كاميرا “بيوتي” الأمامية الجديدة بدقة 25 ميجابكسل والمدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي التقاط أجمل صور السيلفي. وتتمتع كاميرا “بيوتي” بميزات عدة مثل تنحيف الوجه ووضع الماكياج علاوة على ستة أوضاع تصوير أخرى وخيار المعاينة المباشرة، مما يتيح للمستخدمين التقاط الصور المثالية. كما تتيح الكاميرا الخلفية المزدوجة المعززة إمكانية إنشاء صور شخصية رائعة من خلال طبقات طبيعية.

تقنية الشحن فائق السرعة VOOC

سيوفر الشاحن فائق السرعة VOOC الحائزة على جوائز، إمكانية شحن بطارية هاتف OPPO R17 ذات السعة 3500 ميلي أمبير بالكامل بسرعة وأمان بفضل نظام الحماية الخماسي الأساسية الذي سيمكن العملاء من استخدام الهاتف بحرية أثناء الشحن. وستوفر عملية الشحن لخمس دقائق فقط نحو ساعتين من وقت التحدث. ويتوفر في هاتف OPPO R17 Pro تقنية الشحن فائق السرعة للغاية SuperVOOC، والتي تتفوق مرتين ونصف عن الشحن بواسطة VOOC العادي. وتستغرق عملية إعادة شحن 40% من بطارية هاتف OPPO R17 Pro المسطحة 10 دقائق فقط.

تصميم أنيق بألوان متدرجة

نظراً لتفرد OPPO في تقديم تصميم الهواتف الذكية ذو الألوان المتدرجة، فقد ابتكرت الشركة مؤخراً تصميماً متدرجاً جديداً ثلاثي الألوان بخطوط رباعية لهاتفها الجديد OPPO R17. وقد أتاحت إضافة الطبقة المكثفة للضوء في التصميم الجديد لهواتف سلسلة17 R، إمكانية تدفق الضوء على سطح الجهاز، الأمر الذي سيعزز جمالية ألوانه الأصلية. ويمتاز الهاتف الجديد بسطحه المتين المقاوم لبصمات الأصابع؛ وألوان شاشته الساحرة وتقنيات اللمس المميزة. ولأول مرة، ستتوفر في سلسلة R17 شاشات Corning® Gorilla® Glass6 ، وستصل مساحة الشاشة إلى ما نسبته 91.5٪ من حجم الهاتف الذي سيحتوي على زر مخفي لفتح القفل بواسطة بصمة الأصبع.

ستتوفر أجهزة OPPO R17 في المملكة العربية السعودية باللونين الأزرق الفاتح والأرجواني البراق. بينما ستتوفر هواتف OPPO R 17 Pro باللونين الأخضر الزمردي وأخر متدرج يمزج اللونين الأخضر والأرجواني. وستتمتع أجهزة OPPO R17 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت. وستتمتع هواتف OPPO R 17 Pro كذلك بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت. وسيتوفر هاتف OPPO R17 بسعر 1،799 ريال سعودي وهاتف R17 Pro بسعر 2،599 ريال سعودي.

اعلان

