نظام Android Q قد يتيح للمستخدمين إلغاء تحديثات التطبيقات

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة ما تكون التحديثات أمرًا نتطلع إليه نظرًا لأنها تجلب التحسينات والإصلاحات والميزات الجديدة إلى التطبيقات. ومع ذلك، في بعض الأحيان تتسبب تلك التحديثات في بعض المشاكل للتطبيقات أو تغييرها بطريقة لا تتناسب مع تطلعات وتفضيلات المستخدمين.

إذا كنت لا ترغب في حذف التطبيق وتثبيت ملف APK القديم للتطبيق، فلا يوجد فعلاً الكثير مما يمكنك القيام به حيال ذلك. ولكن مع نظام Android Q، يبدو أن شركة جوجل قد تمنح المستخدمين خيار إلغاء تحديث التطبيق. هذا وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من المطورين في منتدى المطورين XDA Developers والذين إكتشفوا المزيد من الميزات الجديدة داخل نظام Android Q الذي تم تسريبه مؤخرًا.

وإستنادًا إلى ما قاموا بإكتشافه، فهناك أدلة تشير إلى أن نظام Android Q قد يسمح للمستخدمين بالعودة إلى الإصدار القديم من التطبيق. وتأتي هذه الأدلة الجديدة على شكل صلاحيات جديدة تدعى “PACKAGE_ROLLBACK_AGENT” و “MANAGE_ROLLBACKS”، إضافة إلى “PACKAGE_ENABLE_ROLLBACK” و “PACKAGE_ROLLBACK EXECUTED”.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الصلاحيات تقوم فعلاً بما نعتقد أنها تقوم به، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فهذه في الواقع ميزات رائعة. خذ على سبيل المثال، التحديث الأخير لتطبيق Snapchat والذي أثار إستياء عدد كبير من المستخدمين. لو كانت هذه الميزة متاحة، فمن الممكن أن يقوم المستخدمون نظريًا بالعودة إلى الإصدار السابق من التطبيق. لم يتم إطلاق النسخة التجريبية من نظام Android Q بعد، ولكن نأمل أن لا نضطر إلى الإنتظار لفترة طويلة قبل أن يحدث ذلك لأنه من شأنه النسخة التجريبية من نظام Android Q أن تكشف لنا عن المزيد من الأشياء التي سيأتي بها هذا الإصدار الجديد من نظام التشغيل التابع لشركة جوجل.