تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن معايير البلوتوث 5.1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت وكالة Bluetooth SIG رسمياً عن المعايير الجديدة للبلوتوث Bluetooth 5.1، والتي تأتي بمميزات أكثر يأتي على رأسها ميزة تحديد الإتجاه، حيث من المتوقع أن تدعم تحديد المسافات والمواقع بآداء أسرع وأكثر دقة.

أطلقت وكالة Bluetooth SIG معايير البلوتوث الجديدة Bluetooth 5.1 للمطورين، حيث تؤكد الوكالة على أن المعايير الجديدة تأتي بتطورات أكثر وآداء أكثر سرعة في تحديد الإتجاه، وهو ما يدعم مميزات تحديد المواقع بكفاءة وسرعة، حيث تأمل الوكالة أن يتم إستبدال تقنية Wi-Fi في تحديد المواقع بتقنية البلوتوث الجديدة.

وقد أوضحت وكالة Bluetooth SIG على أن المعايير الجديدة للبلوتوث 5.1 ستدعم تحديد المواقع في مسافة من 1 إلى 10 أمتار، وهو ما يعد تطور أكبر في تحديد مواقع الأشياء في محيط المنزل على سبيل المثال، كما تأتي المعايير الجديدة بتحسينات في GATT لدعم عملية الإقتران السريع.

يذكر أن معايير Bluetooth 5.0 قدمت للمرة الأولى في عام 2016 مع مجموعة من المميزات التي تشمل ميزة الإرسال في مسافة أكبر تصل إلى 300 متر، مع إستهلاك أقل للطاقة، إلى جانب سرعة في الآداء تصل إلى 2 ميجا بايت في الثانية، أيضاً تدعم التقنية إتصال جهازين في الوقت نفسه، حيث إستطاعت تقنية البلوتوث 5.0 أن تحقق الإنتشار بشكل سريع بالفعل في الكثير من الإصدارات الحديثة من الأجهزة الذكية.

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