LG تنسحب من سوق الهواتف الذكية في الفلبين، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة LG للإعلان عن هاتفها الذكي الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير المقبل. وعلاوة على ذلك، فسوف تقوم الشركة الكورية الجنوبية كذلك في هذا الحدث بالكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي. يبدو هذان الخبران رائعين، ولكن يبدو أن هذين الهاتفين لن يصلا إلى كافة البلدان، فقد صدر اليوم تقرير جديد يقول بأن شركة LG ستوقف عملياتها في الفلبين.

ووفقًا لأحد المصادر في الفلبين والذي تحدث إلى أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة LG، فقد تم إيقاف جميع الأعمال التجارية للشركة الكورية الجنوبية المتعلقة بالأجهزة المحمولة في البلاد. كان الهاتف الرائد الأخير الذي وصل إلى الفلبين هو LG G7 ThinQ، وهذا ما يعني بأن الهاتف LG V40 ThinQ لم يشق طريقه بعد إلى البلاد. ولا يوجد أي تأكيد رسمي حتى الآن، ولكن إذا كانت شركة LG قد قررت القيام بذلك فعلاً، فيبدو أن معجبوا هذه العلامة التجارية في الفلبين لن يتمكنوا من شراء الهواتف الذكية المستقبلية للشركة إلا إذا بدأ مورد من الطرف الثالث في إستيرادها إلى البلاد، ولكن عادة ما يتسبب هذا في رفع الأسعار.

كان قسم الهواتف الذكية في شركة LG يكافح في الأونة الأخيرة، وهو القسم الوحيد في الشركة الذي يتكبد الخسائر. لا يسعنا إلا أن نأمل أن تنجح الإدارة الجديدة في تحسين أوضاع هذا القسم وإعادته إلى سكة الأرباح من جديد.

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