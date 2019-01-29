الشاحن اللاسلكي لهواتف Galaxy S10 سيدعم الشحن بسرعة 15W، وفقا لبيانات FCC

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في اليوم 20 من شهر فبراير المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد إتضح أن هذه الهواتف الرائدة الجديدة القادمة من شركة سامسونج ستحصل على تحسينات مهمة على مستوى الشحن اللاسلكي بفضل الشاحن اللاسلكي Samsung EP-P5200 الذي تم المصادقة عليه من قبل لجنة الإتصالات الفدرالية FCC.

هذا الشاحن الجديد يملك القدرة على إدخال الطاقة بقوة 12V/2.1A. وعلى سبيل المقارنة، فالشاحن اللاسلكي الحالي Samsung EP-N5100 يملك القدرة على إدخال وإخراج الطاقة بقوة 9V/1.67A، وهذا ما يعني 9W من الطاقة ونحو 60 في المئة من الكفاءة. وعلى إفتراض أنه يتم تقديم أداء مماثل، فيمكننا أن نتوقع سرعة شحن تبلغ حوالي 15W في هواتف سامسونج الرائدة الجديدة.

هذا يعني أن الشاحن اللاسلكي الجديد سيكون قادرًا على شحن هواتف سامسونج الرائدة الجديدة بنفس سرعة الشاحن السلكي Samsung Fast Charge الحالي. وعلى ما يبدو، هواتف Galaxy S10 ستلتزم بإستخدام نفس سرعة الشحن سواء كنت تستخدم الشاحن السلكي أو اللاسلكي.

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